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中国用实际行动尊重和保障人权

克里斯蒂安·梅斯特

2020年08月02日05:35  来源：人民网－人民日报
 

　　在不久前举行的联合国人权理事会第四十四次会议上，中国人权发展成就受到多方高度肯定。古巴代表53个国家作共同发言，支持中国香港特区维护国家安全立法；白俄罗斯代表46个国家作共同发言，积极评价中国新疆人权事业发展成就和反恐、去极端化成果。得道多助。多数国家对中国人权事业的支持充分表明，是时候打破一些西方国家在人权问题上的思维定式了。

　　过去，以美国为首的某些西方国家企图强行为世界制定人权标准，任意评判其他国家的人权状况。然而，他们的评判不是基于保护人权的普遍准则，而是基于是否与其持有相同的意识形态。一些西方国家就是通过这种方式建立起对自己有利的双重标准，故意操纵和利用人权问题以谋取利益。

　　与之形成鲜明对比的是，中国正在用实际行动尊重和保障人权，成功地走出了一条符合国情的中国特色人权发展道路，并为推动世界人权事业发展作出重要贡献。中国全力推进脱贫攻坚，保护公民的经济和社会权利，人均国内生产总值不断迈上新台阶，每个人的发展权得到有效保障。

　　中国正在大力提倡研究人权，从而提升整个社会对人权的重视。我走访很多中国高校的法学院后发现，研究人权的法学专家经常为学生开设人权相关主题讲座，每年都有不少博士生选择“人权”作为毕业论文的研究课题，中国有关人权方面的论文、期刊、报告、著作等的数量和质量让我印象深刻。中国人权研究会等研究机构的工作也在发挥重要作用。人权不是少数国家的专利。中国人权事业取得的巨大成就，中国人民对此最有发言权，国际社会也有目共睹。

　　中国新冠肺炎疫情防控阻击战取得重大战略成果，为全世界提供了范例。中国政府迅速行动，采取最全面最严格最彻底的防控措施，遏制和阻断病毒传播，全力保障人民生命健康权。中国与世界卫生组织保持密切沟通，并及时向国际社会分享疫情信息和抗疫经验，为维护世界人民健康安全作出重要贡献。美国等个别国家打着人权的旗号对中国进行无端指责，但事实证明，中国的做法是正确有效的。美国等个别国家应停止借人权问题干涉别国内政，摒弃将人权问题政治化和在人权问题上的双重标准，把注意力放在自身存在的人权问题上。

　　（作者为欧洲学院教授、法国斯特拉斯堡大学法学院荣誉院长，本报驻比利时记者方莹馨采访整理）


　　《 人民日报 》（ 2020年08月02日 03 版）
(责编：牛镛)
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