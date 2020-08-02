用霸道行径维护霸权只会尽失人心（钟声）

正义不会输给邪恶，多边合作不会向单边霸凌低头。针对美国一些政客横冲直撞、蛮横无理的行径，中方作出坚定而理性的回应，是完全正当的，是人心所向

近来，美国一些政客一系列煽动对立的狂言乱语，透出十足的“霸权味道”、阴森的“冷战气息”。令国际社会尤感惊诧的是，明明是美方挥舞大棒，毫无道理地对中国进行全方位打压，美国国务卿蓬佩奥却大言不惭地污蔑中国共产党“为霸权主义而生”。美国一些政客的所作所为，是赤裸裸的、真正的霸权主义和强权政治，严重践踏了国际关系准则最基本的底线，对世界和平与发展事业构成了威胁，国际社会应当高度警惕。

霸权主义者惯用构陷伎俩。美国一些政客现在给中国贴上“霸权”标签，妄想把世界拖入他们精心设计的叙事陷阱，显然是高估了自己“撒谎”“欺骗”的能力。美国《名利场》杂志一针见血地指出：“蓬佩奥的信誉低到让人们怀疑他的任何言辞。”美国前助理国务卿拉塞尔认为，蓬佩奥抨击中国的演讲是“冗长的意识形态咆哮”。新加坡学者马凯硕直言：“中国共产党的强大之所以远超美国的想象，恰恰是因为它并不想‘称霸世界’。”

中华民族是爱好和平的民族，中国梦是追求和平的梦。无论是《中国共产党章程》还是《中华人民共和国宪法》，都确确写出了中国坚持和平发展道路、反对霸权主义之志。中国的发展对世界是机遇，中国梦与世界各国人民追求的美好梦想息息相通。中国无论发展到什么程度，都不会对任何国家构成威胁，都不会颠覆现行国际体系，都不会谋求建立势力范围。美国一些政客把中国的正常发展歪曲为威胁美国利益，把中国积极参与全球治理渲染成与美国争夺霸权，简直是“被迫害妄想症”发作。

霸权主义者从不掩饰霸权野心。美方在世界上高喊“美国优先”，这套唯我独尊的思维方式与霸道行径已被国际社会公正舆论诟病多时。为了煽动建立所谓“反华联盟”，美国一些政客公开胁迫别国牺牲自身利益选边站队。美方公开表示英国官员对华为所作的表态是其游说的结果，为其政治打压中国科技企业的卑劣行径而得意洋洋。英国学者马丁·雅克严厉批评美方所为是“霸权恐慌”的极端例子。

国际社会日益认清，蓬佩奥之流不断膨胀的霸权野心和狂妄行径，已成为不容忽视的破坏性力量。新冠肺炎疫情在全球蔓延之际，美方对世界卫生组织推动全球团结合作抗击疫情的努力进行无端指责，又是指手画脚，又是釜底抽薪，最后竟然宣布退出世界卫生组织。要知道，任意对国际组织断供、减资、退出，是推卸应尽国际责任和义务的行为，是国际社会所不容的单边主义行径。美方做法破坏了国际抗疫努力，特别是给急需国际支持的发展中国家带来严重消极影响。越来越多国家的有识之士认识到，纵容美式霸权行径不仅保证不了本国的自身安全，最后带来的只是对整个国际社会共同利益的挑衅和破坏。

当今时代，世界多极化深入发展，坚持国际关系民主化，维护国际公平正义，符合各国人民的利益。中国秉持人类命运共同体理念，广泛开展抗疫国际合作，携手应对共同威胁和挑战，积极打造人类卫生健康共同体。中国矢志不渝的道义坚守，得到国际社会高度赞赏。可以肯定，正义不会输给邪恶，多边合作不会向单边霸凌低头。当霸权需要用霸道行径来维护之时，恰恰预示着霸权已成为强弩之末。

中国始终是世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。世界人民的眼睛是雪亮的，美方搞霸权主义和强权政治不得人心。针对美国一些政客横冲直撞、蛮横无理的行径，中方作出坚定而理性的回应，是完全正当的，是人心所向。美国一些政客将自身利益凌驾于国际社会之上的丑剧，必将以可耻的失败收场。

《 人民日报 》（ 2020年08月02日 03 版）

(责编：牛镛)