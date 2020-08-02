7月31日，北斗三号全球卫星导航系统建成暨开通仪式在北京举行。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平宣布：“北斗三号全球卫星导航系统正式开通！”

从1994年北斗一号工程启动至今，中国用26年时间，成为世界上第三个独立拥有全球卫星导航系统的国家。2000年底建成北斗一号系统，向中国提供服务；2012年建成北斗二号系统，向亚太地区提供服务；2020年建成北斗三号系统，具备完整全球服务能力。中国北斗不断走向世界舞台。

习近平主席2018年11月向联合国全球卫星导航系统国际委员会第十三届大会致贺信时指出：“中国愿同各国共享北斗系统建设发展成果，共促全球卫星导航事业蓬勃发展。”如今的北斗，已向“一带一路”沿线国家和地区亿级以上用户提供服务，相关产品出口120余个国家和地区。北斗系统的建成，不仅推动中国经济社会发展，还为世界提供中国方案，对推动构建人类命运共同体具有重大而深远的意义。

中俄开展深度合作——

“为用户带来更好的高精度卫星导航服务体验”

在广袤的西伯利亚，借助北斗移动终端，俄罗斯电力企业正实时了解巡线人员的位置。巡线人员与管理中心保持实时互动，掌握线路运行状况，及时发现线路安全隐患，从而保障电力系统稳定。这是北斗系统为当地提供高水平服务的一个缩影。

为推动北斗系统与俄罗斯格洛纳斯系统的深度合作，中俄成立卫星导航重大战略合作项目委员会，签署政府间《关于和平使用北斗和格洛纳斯全球卫星导航系统的合作协定》等，为两国多领域导航服务奠定坚实基础。

围绕北斗系统和格洛纳斯系统的兼容与互操作、增强系统与建站、监测评估、联合应用等领域合作，中俄两国设立联合工作组，推进10个标志性合作项目取得阶段进展，完成中俄卫星导航监测评估服务平台建设并开通运行。

中俄已完成中俄跨境运输车辆监管系统开发，在多台客货运车辆上安装北斗系统和格洛纳斯系统兼容终端。俄罗斯格洛纳斯股份公司总设计师克拉布列夫说，通过这一终端，物流企业可以实时跟踪两国间货物运输情况。

“俄中在卫星导航领域的合作是互利共赢的。”格洛纳斯系统副总裁别梁科表示，“借助两个导航系统的互补，提高服务稳定性，可以为用户带来更好的高精度卫星导航服务体验。”

建成首个海外中心——

“阿中北斗合作为共建一带一路增加新维度”

一辆装有北斗系统的农用拖拉机在无人驾驶的情况下平稳行进，顺利穿过前方障碍物，完成转弯、掉头等动作，现场观众纷纷发出惊叹。去年在突尼斯迈贾兹巴卜高等农业工程学校发生的这一幕，展示了北斗系统在精准农业领域的应用前景。

该校技术专家哈桑·哈鲁比表示，安装了北斗系统的无人操作设备定位精准度非常高，在农作物的耕种收割等方面大有可为，这样的技术在阿拉伯和非洲国家应用前景广阔。

作为中阿合作的重要内容，北斗系统早在2016年就被写入《中国对阿拉伯国家政策文件》。目前，中国与沙特阿拉伯、阿拉伯信息通信技术组织、阿拉伯科技海运学院、伊拉克通信部签署北斗合作谅解备忘录。两届中阿北斗合作论坛成功举办，建立起中阿卫星导航领域高端合作论坛并确立长效机制。

2018年在突尼斯落成运行的北斗系统首个海外中心——中阿北斗中心，如今已成为全面展示北斗应用成果、推动北斗系统在阿拉伯和非洲国家应用与合作的重要平台。目前，在阿拉伯国家上空平均可见北斗卫星8颗以上，定位精度优于10米，可用性达95%以上，可为阿拉伯国家提供优质的卫星导航服务。

一条太空丝绸之路正在中国和阿拉伯两大文明之间构筑。中国卫星导航系统委员会主席王兆耀指出，中国愿在高新技术领域与阿拉伯国家共享技术成果，愿通过联合研发、产业合作、教育培训等多种方式，加强与阿拉伯国家在卫星导航领域的技术合作交流，实现共同进步。“北斗是中国首个面向全球提供公共服务的空间基础设施，在北斗三号系统建设期间，我们从未忘记我们的阿拉伯朋友。”

“阿中北斗合作为共建‘一带一路’增加新维度，赋予阿中合作新内涵。北斗合作是阿中合作创新的重要方式。”阿拉伯信息通信技术组织秘书长穆罕默德·本·奥马尔表示，世界各国能享受到北斗定位和导航服务，“这是全球卫星导航系统的进步，对各国生产、交通等领域的发展都有很多益处”。

奥马尔认为，随着越来越多阿拉伯国家投入数字技术发展，北斗系统在该地区大有可为。“阿拉伯国家高度重视卫星导航系统在测绘、应急管理、交通运输、精准农业等领域应用，北斗系统定能为阿拉伯国家民众带来更多好处。”

东南亚国家广泛应用——

“将推动地区国家技术进步和社会发展”

缅甸的土地规划、河运监管，老挝的精细农业、病虫灾害监管，文莱的都市现代化建设、智慧旅游，印度尼西亚的海上集成应用……北斗系统在东南亚已得到广泛应用，成为政府基础设施建设的重要技术手段。泰国、印尼、马来西亚等国还积极运用北斗系统探索智慧城市建设。

指着画满各种图线和示例的农田测绘地图，缅甸仰光农业局南部地区农业管理和统计处处长尼尼拉说：“这是农业局最新的农田测绘地图，使用北斗卫星导航绘制的地图更详细、更直观，为当地农民画出了最精准的地图。”

缅甸全国约有70%的人口从事农业相关工作，农田水利测绘对缅甸来说至关重要。缅甸2013年将500余台高精度北斗终端用于农业领域，这是北斗系统高精度产品首次在东南亚国家批量应用于农业数据采集、土地精细管理。

“利用中国卫星导航系统丈量土地、绘制地图、收集农田信息数据等，对缅甸农业测绘帮助很大。”尼尼拉期待实现全球组网后的北斗系统能给缅甸农业测绘带来全天候、全天时、更高精度定位的帮助。

老挝2016年引入中国北斗系统，建成老挝卫星定位综合服务系统，为其全国性土地确权工程放样、地形测图、地籍调查、土地管理、导航与监控、城乡建设、气象与灾害应急等方面提供了巨大支持。

“目前，老挝已经在工程施工测量、安全监测、土地确权等方面有效应用北斗系统，大大提升了施工效率。”老挝地理信息龙头企业老挝天眼公司总经理程晓阳介绍说，重大工程如老中铁路、万象—万荣高速公路等项目的施工测量，过去可能需要长达一两个小时的观测才能得到高精度坐标，有了北斗系统的帮助，得到施工所需的高精度坐标可能只需一两分钟。

老中友好协会秘书长西昆表示，未来老中铁路开通，人流物流迅速增加，北斗系统的应用将拉动很多商业模式、创新应用、科技的发展。“先进技术将带动老挝走向现代化，实现更繁荣的经济社会发展。共建‘一带一路’强调互联互通，卫星导航等领域合作将推动地区国家技术进步和社会发展。”

仰望星空、北斗璀璨。中国的北斗，世界的北斗，一流的北斗，必将在构建人类命运共同体的伟大征程上，散发出更耀眼光芒。

（本报北京、莫斯科、开罗、曼谷8月1日电 王骁波、杨欣、齐晓君、殷新宇、周輖、孙广勇）

《 人民日报 》（ 2020年08月02日 03 版）

(责编：牛镛)