美国大使卸任前批非洲国王引争议

人民网约翰内斯堡8月1日电 （记者 万宇）在非洲南部的君主制国家斯威士兰，美国驻该国大使近来针对其国王姆斯瓦蒂三世的批评在当地引发争议。

根据南非媒体报道，这位名叫丽莎·彼得森的大使7月23日接受斯当地媒体的在线采访。她在采访中猛烈抨击国王和王室的奢侈消费，引发该国政府的不满。据悉，这位大使的任期将结束。彼得森公开指责国王姆斯瓦蒂三世将大笔金钱挥霍在自己和其家人身上。采访中，她提到2019年王室购买11辆定制豪车的丑闻，还暗示王室另一笔奢侈消费也将曝光，激怒该国民众。彼得森表示，她曾与国王本人和政府官员私下提出过对皇室奢靡消费的担忧，但一无所获。她还因此质疑美国15年间对该国超过5亿美元的援助。在采访中，她希望斯威士兰制定法律，限制王室成员礼物的金额上限，并修改宪法条款，该国宪法第9条目前规定，不得削减国家预算对国王的津贴。这位大使还指责国王在旱灾期间带王室成员去迪斯尼乐园游玩，以及带子女前往纽约参加联合国大会。

当地媒体《埃斯瓦蒂尼观察报》对此发表社论回击称，彼得森大使的评论“粗鲁且没有礼貌”，而且“品味很低”。这篇报道由当天参与采访的记者之一撰写。一些当地媒体报道称，记者受到了来自王室的压力，要求他与大使言论划清界限。社论称，大使对国王的“煽动性”攻击，违背了该国的“文化和传统”，她的言论“有失外交使团成员的地位和尊严。这破坏了她在任期内所做的大量工作。”但是这篇社论并未说明彼得森上周言论具体内容。

斯威士兰为南非及莫桑比克所包围，与南非经贸关系密切，是南部非洲最不发达国家之一，也是世界上少数几个仍为绝对君主制的国家之一。

图为2016年出访的国王姆斯瓦蒂三世和其妻子

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