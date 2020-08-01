亚投行给发展中国家注入动力（侨界关注）

中国—阿曼（杜古姆）产业园。

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亚洲基础设施投资银行第五届理事会年会7月28日以视频会议形式举行。今年是亚投行成立五周年。作为亚洲第一个提倡基础设施发展的新型多边开发银行，亚投行自成立以来，一直致力于促进发展中国家和地区基础设施和其他生产设施的发展建设。

新冠肺炎疫情期间，亚投行设立100亿美元额度的新冠肺炎危机恢复基金，为成员国紧急公共卫生需求提供资金支持，为受到疫情严重影响的基础设施项目及其他生产性领域提供融资。截至目前，亚投行新冠肺炎危机恢复基金下已获批准的项目达到16个，总金额超59亿美元，惠及包括中国在内的12个国家。

海外华侨华人见证了亚投行的发展历程，也感受到亚投行带给住在国的发展机遇。如今，亚投行朋友圈越来越大、好伙伴越来越多、合作质量越来越高，海外华侨华人纷纷表示，期待亚投行给发展中国家带来更多机遇、更好未来。

支持基础设施建设

“亚投行给塔吉克斯坦带来很多实实在在的帮助。”塔吉克斯坦华侨华人联合会创会会长韩东起对记者说起他在塔吉克斯坦的见闻。塔吉克斯坦工业体系较为薄弱，农业发展较为缓慢，能源开发也相对落后。塔吉克斯坦的公路项目、矿山项目，与亚投行有关。今年受疫情影响，经济发展压力巨大。“正因此，塔吉克斯坦在许多领域都需要加深与亚投行的合作。”

在阿曼，许多基础建设项目的顺利开展都与亚投行有关。阿曼山东儒商会会长包有增告诉记者，在阿曼，中国—阿曼（杜古姆）产业园和一些铁路建设和通信基础设施建设项目的建设资金，就有部分来自亚投行。阿曼的信息化建设相对落后，当地网速慢、网费高，“网费要比国内高出几十倍的价格”。但在亚投行投资当地光纤宽带建设和基站建设后，通信基础设施正在修建更新。“将来基站建成了，网费也降下来了，当地民众是真的受惠！”包有增说。

“从2015年，法国同意加入亚投行，作为欧洲较早的成员国，认同‘合作共赢，全球公共产品区域一体化’理念，积极投入亚洲基础设施建设，为亚投行各成员提供资金、技术、人才，同时也促进区域文化理解和融入，创造友好的国际发展合作机会。”法国福建工商联合会会长石忠胜说。

泰中侨商联合会会长邝锦荣所在的泰国，是亚投行57个创始成员国之一，泰国正在推进的多项大型基建投资项目得到了亚投行的资金支持。“随着‘一带一路’倡议的不断深化，泰国“工业4.0”政策和东部经济走廊的进一步推进，泰国基础设施和区域联通等领域潜力巨大。”邝锦荣说。

提供快速抗疫融资

“受全球疫情和经济下行影响，东南亚出口不振，中国倡导的亚投行、丝路基金为泰国等东南亚国家加快基础设施建设和产业升级提供强有力的支撑，并在此过程中带动当地的就业和购买力。”邝锦荣认为，在疫情新常态的情况下，亚投行投资建设高质量、可持续的基础设施项目将有助于促进当地就业、提高生产率、进而促进泰国经济长期稳定增长。亚投行的互联互通机制，可以推动人员、商品及服务跨境交流，进而激活泰国经济活力。

“面对疫情对成员带来的冲击，法国也一样在和疫情博弈，并极力维护经济恢复、人民生活稳定、社会治安稳定等。这些都需要国家政府有足够资金来负担。亚投行采取超常规方式快速灵活响应各成员应对疫情危机的需求。”石忠胜说，亚投行设立新冠肺炎危机恢复基金，向成员提供快速紧急融资，帮助成员防控疫情和克服经济社会面临的困难，并考虑为最不发达成员提供优惠贷款；积极参与抗疫国际合作，参加世界银行、国际货币基金组织等主要国际金融机构负责人应对疫情协调机制，在国际组织集体协调行动中发挥重要作用。种种措施，促进了成员国合作抗疫，共同发展，是构建人类命运共同体的生动实践。

“受疫情影响，全球经济下行严重，亚投行的系列举措给全球经济提振信心，鼓舞士气。我在塔吉克斯坦能切实感受到国家经济下滑的趋势，更能体会到提振经济对当地民众生活的意义。在个别大国对全球抗疫不负责任的情况下，亚投行提供恢复基金、设立抗疫贷款，为人类命运共同体的安危提供帮助，我认为这非常了不起。”韩东起感慨。

助力经济复苏奔跑

“亚投行就像给发动机提供能量的燃料，没有这些燃料，发展中国家经济运行的这列火车，就更难重新奔跑起来。”韩东起说，未来亚投行能够发挥的作用非常大，特别是当前受疫情冲击，许多国家财政、资金严重不足，部分发展中国家出现社会民生等诸多问题，‘后疫情’时期全球复苏，亚投行将起到更大的推动作用。

身在“一带一路”重要沿线国家阿曼，包有增认为，“一带一路”的互联互通，与当地基础设施建设关系密切。目前许多“一带一路”沿线的发展中国家，基础设施差，一缺技术，二缺资金。亚投行的投资或贷款为当地基础设施建设注入资金血液，真正造福沿线国家的经济民生，可以预见，在亚投行支持项目的带动下，未来当地的经济社会面貌肯定大有改观。

“亚投行的成立使得更多国家参与到东南亚地区发展中来。亚投行与国际货币基金组织、世界银行、亚洲开发银行等机构相互配合、相互补充，共同为相关项目提供资金，为有需要的国家提供援助。”邝锦荣认为，“一带一路”战略是促进沿线国家和地区之间经济合作和交流、重构地区经贸格局、推动地区经济一体化发展的伟大战略和顶层设计。亚投行可以发挥其金融支撑作用，助力“一带一路”沿线国家地区基础设施互联互通建设，推动地区经济发展。

(责编：李枫)