德国尝试“多代屋”养老新模式(海外纪闻)

“年轻的邻居会陪我去政府部门办事，冬天路上有积雪时还会搀扶我出去散步，大家共同照顾院子里的花花草草，甚至还会一起为邻居孩子刚领养回来的小兔子搭窝……当我需要帮助的时候，随时都可以按响邻居家的门铃。和他们在一起，我不感到孤独。”年逾九旬的柏林老人乌尔萨·格策这样描述她在斯雷德茨基大街44号新家的生活。

斯雷德茨基大街44号是一座拥有逾百年历史的老房子，原本已不再适合居住。后来，德国联邦家庭、老年人、妇女和青年事务部与柏林租户联合会将其选为“多代屋”范例，对房屋进行了现代化改造，并安装了无障碍设施。改造后房屋将一部分公寓预留给老年人和残障人士，并选择既想独立生活又愿意参与社会交往的不同年龄段租户。“多代屋”一楼有一间40平方米的公用大客厅，供住户们举办活动、交流情感及接待来访亲朋。客厅还兼有信息和展示中心的功能，方便有兴趣的市民和机构更好了解“多代屋”内的生活。

达尼埃拉·赫尔目前负责“多代屋”的管理工作，她和9岁的女儿同时也是公寓的住户。赫尔说：“当人们慢慢老去的时候，不仅需要一处安身之所，也需要相应的社会环境，‘多代屋’可以同时满足这两方面要求。相互之间的宽容是不同年龄段的人能够居住在同一屋檐下的基础。”在“多代屋”中，格策这样的老人得到来自年轻邻居更多的关心，空巢感大大降低，社会参与感和生活幸福感明显增强。

作为改善老年人生活环境的重要措施，“多代屋”的现代化和无障碍设施等改造得到了德国政府的支持。德国复兴信贷银行向改造工程提供共计1亿欧元的低息贷款，每个住房单元最高可以得到5万欧元的贷款；私人房主如果愿意进行改造，也可以获得5000欧元的补助。

德国联邦统计局的数据显示，德国65岁以上的老年人口已从1991年的1200万增加到了2018年的1790万，同期老年人口比例也从15％上升到了22％。在此期间，85岁以上高龄人口更是从120万剧增至230万。

尽管在“多代屋”中安度晚年受到许多老人的喜爱，但这种着眼于未来的养老方式仍在试验推广阶段，尚未成为主流。根据德国联邦家庭部的统计，全德目前仅有540座“多代屋”。官方数据显示，90%以上的德国老年人选择居家养老，仅有比例很低的人选择养老院等公共机构。不愿离开自己熟悉的生活环境、养老院护理费用高昂等，都是德国老人首选居家养老的重要原因。

德国从2015年1月起推出相关法律规定，如果家中突发紧急情况，有近亲需要照顾，员工可以临时脱岗最多10个工作日，这期间的收入由政府专门的护理支持金保障；此外，如有近亲在家需要护理，员工可申请连续6个月的休假或改为非全职工作。不过，护理假仅适用于拥有15名以上员工的企业。

如果需要专业护理服务，德国的居家老人可以选择护理机构提供日间护理。这些专业的护理服务往往价格不菲。

德国于1995年推出护理保险制度，已成为继医疗保险、失业保险、养老保险、法定工伤保险之后，德国社保的第五大支柱保险。按照综合身体状况，投保人被分为5个护理等级，根据不同等级享受不同额度的护理保险。

即使如此，护理保险并不能覆盖全部护理费用，部分护理费仍需自理。如果老人无力支付这笔费用，社会救济部门则会介入，根据配偶、子女经济状况，视情补足护理费缺口。得益于护理保险制度，许多老人生活质量明显提高。

(责编：李枫)