王毅分别同阿尔及利亚和塞拉利昂外长通电话

本报北京7月31日电 7月31日，国务委员兼外长王毅同阿尔及利亚外长布卡杜姆通电话。

王毅表示，阿尔及利亚是第一个同中国建立全面战略伙伴关系的阿拉伯国家。中方愿同阿方一道，协商制定新的全面战略合作五年规划，统筹推进抗疫合作和重点项目有序复工复产，不断深化共建“一带一路”，打造两国友好合作新的里程碑。

布卡杜姆表示，阿尔及利亚是最早与中方签署“一带一路”合作协议的国家之一，愿加快推进共建“一带一路”重点合作项目，期待中方在阿国内更多大项目建设中发挥重要作用。阿方衷心感谢中方提供抗疫物资援助，愿同中方共同努力，尽快战胜疫情。

本报北京7月31日电 7月31日，国务委员兼外长王毅同塞拉利昂外长图尼斯通电话。

王毅表示，中方愿继续为塞方提供抗疫急需物资和技术支持，开展抗疫医疗合作，尽快同塞方就落实二十国集团缓债倡议共识签署协议，加快推进两国合作项目，助力塞方复工复产和经济恢复。中方愿同包括塞方在内的非洲国家一道，维护国际法和联合国权威，维护国际公平正义，维护发展中国家共同利益和正当发展权利。

图尼斯表示，中国是值得信赖的好伙伴，塞方珍视同中国的传统友谊，始终坚定支持中方的正义立场。塞中友好深入人心，塞中强有力的合作能战胜任何挑战。塞方愿以两国建交50周年为契机，深化双方各领域交流合作，打造塞中关系新的里程碑。

《 人民日报 》（ 2020年08月01日 02 版）

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