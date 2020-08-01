中拉携手抗疫生动诠释“天涯若比邻”(患难见真情 共同抗疫情)

当前，新冠肺炎疫情仍在全球持续蔓延，拉美和加勒比地区受疫情影响严重，当地人民生命健康受到巨大威胁，经济社会发展面临严峻挑战。面对困难，中拉同舟共济、共克时艰，双方友好合作不断深化，推动中拉命运共同体建设走深走实。

以人为本，深化抗疫团结合作

中拉以深厚情谊与合作精神为引领，在新冠肺炎疫情暴发以来开展了富有成效的抗疫合作。中拉携手抗疫，生动诠释了“天涯若比邻”和“患难见真情”。

在中方抗击疫情最困难的时候，拉美国家和人民给予中国真诚帮助和支持。17个国家的领导人、6个国家的外长、多国主要政党及重要组织负责人致函致电，拉美和加勒比国家共同体首脑会议通过公报表达对中国的支持；多国政府向中方捐赠口罩、手套、防护服等抗疫物资；秘鲁漫画家根据插画“热干面加油”创作的“加油，中国”漫画，传遍整个网络……拉美国家、人民的这份情谊，中方始终铭记。

当疫情在拉美和加勒比地区蔓延时，中方感同身受。习近平主席同多位拉美国家领导人通电话、互致信函，表达守望相助、共克时艰的坚定意愿。日前，中国—拉美和加勒比国家应对新冠肺炎疫情特别外长视频会议举行，为双方加强抗疫合作、携手应对疫情挑战提供了新平台，创造了新机遇。

“风雨同舟，相济也若左右手”“天涯虽远，民心相通”“与子同袍，向光而行”……在拉美国家抗击疫情的关键时刻，中国政府、企业和民间捐助的一批批物资万里驰援，为当地提供了巨大支持。截至目前，中国已向拉美地区30国捐赠口罩、防护服、检测试剂盒等紧急医疗物资2700多万件，呼吸机1100余台。为支持拉美国家抗击疫情，中国应邀向委内瑞拉和秘鲁派出抗疫医疗专家组。中国专家与拉美同行共同举办了30余场跨洋经验交流视频会，毫无保留地分享抗疫经验。中方还积极提供采购、运输、清关等便利，协助拉美国家搭建起“空中桥梁”和抗疫“生命通道”。

泛美卫生组织秘鲁代表处负责人鲁文·马约尔加·萨加斯图梅认为，中国积极开展抗疫合作，弘扬了国际人道主义精神，践行了人类命运共同体理念。乌拉圭《共和国报》社长莫利纳表示：“中国政府全力抗击疫情，并对他国慷慨相助，维护了全球公共卫生安全，树立了抗击疫情的世界标杆。”

互助共赢，携手保障经济民生

疫情加剧了世界经济衰退的风险，拉美地区经济形势十分严峻。中拉双方克服不利环境影响，整体贸易逐步回升。今年6月，中拉贸易环比增长17.9%，展现出双方经贸合作的强大韧性。中国—拉美和加勒比国家应对新冠肺炎疫情特别外长视频会议联合声明指出，中拉双方高度重视应对新冠肺炎疫情对全球的冲击，将加强中拉抗疫合作，恢复经济社会发展正常秩序。

中国持续扩大对优质农产品的市场开放，阿根廷牛肉、大豆等产品源源不断运往中国。今年5月，阿根廷出口牛肉的89%销往中国，总量达5.62万吨，比去年同期增长46.7%，创历史新高。阿根廷生产发展部部长马蒂亚斯·库尔法斯表示，中国经济的转型，特别是内需的增长，对阿方乃至全球都是新机遇。

今年上半年，中国继续保持巴西第一大出口目的国地位，巴西对华出口额达343.5亿美元，同比增长14.6%。上半年巴西72%的出口大豆销往中国，6月对华大豆出口达到创纪录的1051万吨；巴西对华牛肉出口占其牛肉出口总量的近六成。“中国市场的重要性更加凸显，对华出口的增长将助力巴西经济复苏。”中巴企业家委员会巴方主席卡斯特罗·内维斯说。

“智利经济前景充满不确定性，保持与其他国家，特别是与中国的稳定贸易关系非常重要。”智利财政部副部长弗朗西斯科·莫雷诺说。智利海关数据显示，上半年该国对华贸易额同比增长1.1%。中国是智利产品主要出口目的地，对华出口占其对外出口总额的34.9%。

为积极应对疫情带来的挑战，中拉贸易开启线下线上双模式，“云贸易”突破地理空间和公共卫生条件的障碍，为双方维持贸易往来提供新路径。中国—拉美（墨西哥）国际贸易数字展览会成功举办，贸易成交额802万美元、意向成交额4824万美元，为中拉经贸合作注入了新活力。

拓展合作，推进共建一带一路

拉美地区是21世纪海上丝绸之路的自然延伸，是共建“一带一路”重要参与方，不少“一带一路”重点项目惠及当地民生。中拉共建“一带一路”项目成功抵御疫情不利影响，为各国恢复经济作出积极贡献。中国经济恢复增长，也为拉美各方增添了信心。

特立尼达和多巴哥司法事务部长海因兹说，中国在全球产业链价值链中发挥着至关重要的作用，中国有序复工复产和商业活动的复苏不仅有利于中国经济回暖，也将驱动特多乃至全球经济尽快恢复。

“拉美国家对后疫情时代与中国进一步深化各领域合作充满期待。”墨西哥国立自治大学中墨研究中心主任恩里克·杜塞尔表示。第三届中国国际进口博览会进入倒计时，墨西哥经济部副部长卢斯·德拉莫拉表示，墨西哥将继续积极参与进博会，与中方一道维护多边贸易体制，确保全球产业链供应链安全。

中国与拉美在共建“一带一路”框架下继续深化基础设施、能源、农业等传统领域合作，同时将积极拓展在公共卫生、远程医疗、在线教育、数字经济、5G等领域的合作，打造“中拉健康丝绸之路”“中拉数字丝绸之路”等新亮点。哥伦比亚出口、旅游和投资促进局组织编写《中国电子商务指南》，积极向该国企业介绍中国电子商务现状，推动两国电子商务合作。该机构负责人弗拉维娅·桑托罗表示，哥方希望进一步开拓中国消费市场，深化两国在贸易、投资、电商等领域合作。

中方积极推动多边论坛机制，建议条件具备时尽早举行中拉论坛第三届部长级会议。古巴副外长罗赫略·塞拉表示，该论坛机制将推动拉中友好合作迈上新台阶，在相互尊重与平等的基础上建立更加紧密的中拉关系有助于拉美地区可持续发展。

历经60年的发展，中拉关系经得起大风大浪。中拉在共同应对疫情中更加紧密地走到一起。面向未来，中拉团结合作、携手前行，将不断丰富构建人类命运共同体的内涵与实践。

（本报里约热内卢、布宜诺斯艾利斯、墨西哥城7月31日电）

《 人民日报 》（ 2020年08月01日 02 版）

(责编：李枫)