中国老年大学统编教材将推出

人民网讯 中国老年大学协会教材指导委员会第一次全体会议7 月30日至8月1日在北京召开。会议集中讨论了如何提高老年大学办学水平，提升老年大学教材质量，使全国老年大学教材更标准、更统一、更规范，决定推出“全国老年大学统编教材”。出席会议的有协会副会长、教材指导委员会全体委员、各分支机构负责人以及合作单位代表。

据了解，我国老年大学至今没有一本全国性教材，各地老年大学在课程体系设置方面缺乏统一性和规范性，课程建设各自为战，资源共建共享度不强。尤其是基础性、综合性、通用性的通识类课程，存在着数量少、主题散、质量参差不齐、重复建设等问题。教材指导委的成立后，将对全国老年大学教材建设进行总体设计，制定长期发展规划和工作计划。全程、全方位指导老年大学教材编写、推广使用和督导评估工作，构建老年教育统一化、标准化、规范化教材体系。

据介绍，教材编写首先从通识类开始，通识类教材主要包括思想政治、国情教育、法律法规、生活教育、医疗保健、家庭教育、科学普及等七大类别。在广泛征求意见的基础上，2020年计划编写5本通识类教材。一是《新时代老年大学校长读本》，此书是组织国内老年大学领导和老年教育研究者共同编写的老年大学校长、管理者培训教材；二是《树立和培育积极老龄观》，积极应对人口老龄化为出发点，纳入国情教育，帮助老年人树立和培育积极老龄观；三是《老年健康教育与管理》，关注老年心理、身体健康问题；四是《老年金融教程》，让老年人管理好养老金和资产，实现资金和财产保值增值，合理规划和使用好自己的资金财产；五是《老年人权益保障法律实务》，保障老年人权益，让老年人知法守法，用好法律武器维权，保障自身权益。

协会常务副会长、教材指导委员会主任刁海峰指出，要进一步提高对老年大学教学改革的认识，认真做好教材规划编写推广工作，以教材创新为突破口，全面提升老年大学教学质量，办好新时代老年大学。

与会者围绕协会2020年工作要点、教材指导委的职责与任务、通识类教材建设与推广、通识课程教学模式和教学活动进行了讨论和交流。

会议认为，启动编写我国老年大学系统第一套通识类课统编教材，将改写我国老年大学三十多年来没有统编教材的历史，必将推动规范发展、质量提高，引领老年大学站在新的制高点上。

(责编：李婷(实习生)、常红)