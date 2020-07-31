外交部：国际社会应通过对话合作解决网络争端

人民网北京7月31日电 据外交部网站消息，外交部发言人汪文斌主持31日例行记者会。记者会实录如下：

《澳门月刊》记者：今天上午，中国北斗三号全球卫星导航系统正式开通，有媒体认为这是北京增强对海外高科技影响力行动的一部分，你对此怎么看？

汪文斌：今天是一个让中国人民深感骄傲和振奋的日子。习近平主席今天上午出席了北斗三号全球卫星导航系统的建成暨开通仪式，宣布这一中方自主建设、独立运行的全球卫星导航系统正式开通，掀开了北斗系统高质量服务全球、造福人类的新篇章。

我们常说，北斗不仅是中国的北斗，也是世界的北斗，不仅服务中国，更服务世界。北斗系统建成后，将为全球用户提供基本导航、全球短报文通信、国际搜救等服务。目前，北斗系统服务已经覆盖200多个国家和地区，用户突破一亿，日服务达两亿次，全世界一半以上的国家都已开始使用北斗系统。

联合国外空司近日发来祝贺视频，肯定北斗系统对于推动全球经济社会发展的积极作用，赞赏北斗系统在和平利用外太空、参与联合国空间活动国际合作方面作出的巨大贡献。

上周我在这里也说过，中国的航天事业是人类和平探索和利用外空努力的重要组成部分，完全用于和平目的。宇宙广袤无边，完全容得下各国共同探索与合作。中方愿同各国在相互尊重、开放包容、平等互利的基础上，继续加强航天领域的交流合作，共享航天发展成果，为促进人类文明和社会进步、推动构建人类命运共同体作出积极贡献。

路透社记者：据路透社报道，美国安全部门消息人士透露，两名中国黑客于本月早些时候在美国被起诉，2人涉嫌对在新冠疫苗研发方面具有领先地位的莫德纳公司（Moderna）进行网络攻击。你对此有何评论？

汪文斌：近段时间来，美方一些政府部门所谓消息人士动不动就指称中国发动网络攻击窃取美国疫苗研发的技术及数据，但是他们始终拿不出任何证据。这样的指控纯属造谣污蔑。这些所谓消息人士也仅以匿名形式出现。对于这些造谣污蔑的伎俩和图谋，国际社会看得十分清楚。

我们也多次说过，在新冠肺炎疫苗自主研发方面，中国处于世界领先地位，根本不存在、也不需要靠偷窃来取得领先地位。倒是我们更担心个别窃密成性的国家利用黑客来窃取中方的技术。

我们敦促美方一些政府部门和个人停止污蔑造谣的做法，也呼吁有关媒体不要为这种不具名、无证据的假消息提供传播的平台和渠道。

《纽约时报》记者：明天香港国安法就实施一个月了，该法在国外招致许多批评声音，一些国家出台制裁措施。鉴于外方的强烈反应，中方是否会重新评估香港国安法的实施？

汪文斌：首先，我要纠正你一个不准确的说法，你说有很多国家批评香港国安法，这不是事实。我可以告诉你一个事实，在前不久召开的联合国人权理事会第44届会议上，有54个国家做共同发言，支持中方制定香港国安法。

至于中方在香港国安法问题上的立场，我可以告诉你：香港是中国的特别行政区，香港事务纯属中国内政，任何外国或者组织无权干涉。少数国家通过了一些对中方的所谓制裁措施，这违反了不干涉别国内政这一国际关系基本准则，中方对此坚决反对并已采取了反制措施。

我要强调的是，中方不惧怕任何外部势力的恐吓，我们维护国家主权安全发展利益、贯彻“一国两制”方针、反对任何外部势力干涉香港事务的决心坚定不移、不可撼动。

法新社记者：前港督彭定康昨天称，中国中央政府利用香港国安法进行“政治清洗”。中方对此有何回应？

汪文斌：彭定康有关言论毫无根据。

我要重申的是，香港国安法针对的是极少数危害国家安全的违法犯罪行为和活动，保护的是绝大多数，不仅不会影响广大香港居民依法享有的各项权利和自由，反而会使香港广大居民的合法权利和自由在安全环境下得到更好行使。法律实施后，香港的法律体系将更加完备，社会秩序将更加稳定，香港的长治久安、港人的根本福祉将得到有效的保障。

俄新社记者：昨天，欧盟发表声明称，将对涉嫌从事网络攻击的两名中国公民和一家中国实体实施制裁。中方对此有何评论？

汪文斌：中国是网络安全的坚定维护者，也是黑客攻击的受害国之一，始终依法打击在中国境内或利用中国网络基础设施发起的网络攻击。我们的立场是一贯、明确的。

我们对欧盟有关声明深表关切，将密切关注有关动向。同时我们也注意到欧方表示有关措施不针对任何国家。网络攻击的溯源高度复杂敏感，国际社会应通过对话合作解决网络争端。我们希望欧盟及成员国基于事实作出独立理性判断，不要诉诸采取带有惩戒性和对抗性的措施。否则，只会加剧网络空间的紧张对抗，无助于维护网络空间安全与稳定。

总台国广记者：昨天，2020上海合作组织传统医学论坛视频会议成功举行。据了解，这是上合组织首次举行传统医学主题的会议。这次会议对于上合组织成员合作应对新冠肺炎疫情有何意义？

汪文斌：你刚才提到，上合组织首次举行了以传统医学为主题的会议。会议主题是“发挥传统医学独特优势，团结合作抗击新冠疫情”。中国全国人大常委会副委员长、上海合作组织睦邻友好合作委员会主席沈跃跃出席开幕式并作主旨讲话。上合组织成员国政要和卫生部门负责人、上合组织秘书处和世卫组织代表、有关国家专家学者和驻华使节等参加了会议。

在抗击新冠肺炎疫情过程中，中医药作出了突出贡献，各国的传统医学也发挥了独特的积极影响。近年来，中国与上合组织国家在传统医学领域开展了多层次的交流与合作。中国与吉尔吉斯斯坦、印度等国政府卫生或传统医学主管部门签署了传统医药领域的合作谅解备忘录，在俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦、尼泊尔等国开展了中医药中心的建设工作，还同各方举办了形式多样的学术交流活动，有效促进了传统医学领域的互学互鉴。

当前，新冠肺炎疫情仍在全球蔓延。中方愿同有关各方牢牢把握国际抗疫合作的正确方向，继续高举“上海精神”旗帜，发挥各自传统医学优势，深化上合组织卫生防疫合作，携手打造上合组织卫生健康共同体。

《环球时报》记者：30日，美国务卿蓬佩奥出席国会参院外委会听证会时，攻击中国共产党，并在南海、涉港、涉疆、人权宗教等问题上指责中国。中方对此有何评论？

汪文斌：蓬佩奥身为美国国务卿，在美国人民身处新冠肺炎疫情造成的公共卫生危机和经济就业危机之际，不考虑如何开展国际合作，促进美国人民的健康与就业，反而一再散布各种攻击抹黑中国的不实之词，其转移视线、服务一己政治私利的用心昭然若揭。

蓬佩奥攻击中国的言论罔顾事实、颠倒黑白，完全是政治谎言的“大杂烩”，中方已就此多次表明严正立场，国际社会也自有公论。近期美方有关机构发布的研究报告显示，在中国共产党领导下，中国民众对本国政府的信任度高达95%，在受访国中排名第一。一些国家领导人也公开表示，将根据自身利益确定对华政策，不会盲从美国，无意在中美之间选边站队。

蓬佩奥之流出于冷战思维和一己私利，试图把国际社会绑上反共反华的战车。对此，国际社会不会买账，爱好和平的人士也不会接受，中国人民更不会被吓倒，他们的图谋注定不会得逞。我想强调的是，无知、傲慢、短视甚至仇恨不能作为外交政策的基础。美国一些政客的反华言行只会让中国人民更加紧密地团结在中国共产党周围，奋力实现中华民族伟大复兴的中国梦，同各国人民一道奋力开创人类命运共同体的光明未来。

日本NHK电视台记者：美国国务卿蓬佩奥30日发表声明，代表美国人民对李登辉去世表示哀悼。中方对此有何评论？

汪文斌：我注意到有关消息。“台独”是一条走不通的绝路。中国国家统一、民族复兴的历史大势，是任何人、任何势力都无法阻挡的。我们要求有关国家坚持一个中国原则，谨慎对待涉台问题，不要向“台独”势力发出任何错误信号。

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