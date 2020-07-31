美国从德国部分撤军 德媒忧德美关系恶化

人民网北京7月31日电（施维 实习生李牧翰） 当地时间29日，美国国防部长马克·埃斯珀宣布，美国将从德国撤军近12000人。其中，约6400名士兵将返回美国，另外5400名士兵则会被调遣至其他欧洲国家。埃斯珀表示，撤军行动应“尽快实施”，一些行动将在几周内完成，而其他的事情还需要更多时间。不过，他并未给出具体的时间表。

埃斯珀称：“这些变化无疑将实现增强美国和北约对俄罗斯威慑的核心原则：加强北约的可靠盟友关系，提高美国的战略灵活性。”

德国基民盟外事专家诺伯特·罗特根表示，美国政府此举会损伤自己的利益。他说：“撤军并不会加强北约各国之间的联系，而只会削弱同盟关系。美军士兵为德国的国防安全作出了贡献，但德国为美国的海外军队提供了后勤保障。”

自由民主党防务专家玛丽·阿格奈什·斯特拉克·齐默尔曼认为，特朗普的这一决定本想针对德国，但实际会损害整个北约的利益。

不过，德国左翼党则明确表明不希望美军士兵继续驻扎在德国，并称撤军之日将是“促进欧洲和平与安全的一天”。该党的防务专家塞维姆·达格德伦说：“希望美国撤出剩余的驻德美军，并把核武器也带走”。

德国目前有约12000个与美军相关的工作岗位，特别是在莱茵兰-普法尔茨州、巴登-符腾堡州以及巴伐利亚州。莱茵兰-普法尔茨州内政部长罗杰·勒文茨表示，美军为当地创造了超过7000个工作岗位。据估计，仅位于拉姆施泰因的美军空军基地一处，每年为当地创造了超过20亿美元的收入。

斯图加特市长弗里茨·库恩在接受《明镜周刊》采访时表示，撤军对斯图加特而言是损失，长期驻扎的美军已经融入了当地居民的生活，而随着他们的离开，当地的消费也会降低不少。他说：“美军士兵会光顾这里的商店和市场，还会参加我们的各种节日”。

德国《明镜周刊》将美国的撤军行动认为是“特朗普对默克尔施加报复”，暗示了德美关系在一定程度上的恶化。

也有分析指出，此次撤军体现了德美两国对于欧洲发展前途上的意见分歧。作为欧盟领头羊的德国与希望长期控制欧洲的美国之间势必会产生矛盾。本次撤军行动是在防务安全领域的一次体现。虽然德国依然是美国在欧洲地区的重要盟友，二者仍会继续合作推动共同利益，但随着德国在欧洲的经济和政治主导地位不断加强，德美关系恐怕将不会再回到从前。此次撤军行动会带来哪些影响，还留待日后观察。

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