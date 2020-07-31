南非学者：中国为南非摆脱贫困指明道路

人民网约翰内斯堡7月30日电（刘畅）7月28日，姆贝基非洲领导力学院研究员谭哲理在南非第二大新闻网站独立传媒发表题为“中国能否为南非摆脱贫困指明道路？”评论文章，指出南非和其他非洲国家可以借鉴中国经验，通过政府积极介入干预，制定健全政策法规，加强对企业指导，从而推动经济发展，帮助人民摆脱贫困。文章主要内容如下：

在当前南中关系发展背景下，中国是否可能成为南非建设小康社会的催化剂呢？南非人均可支配收入可以匹敌科威特、阿联酋以及一些北欧国家，那为什么仍有很多南非人民生活在贫困之中呢？政府是否有可能进行干预并制定纠正措施，以确保分配合理以消除贫穷、保障安全和提高人民生活水平呢？

如果当前抗击新冠肺炎疫情的势头能成为常态的话，南非政府在未来可能会出台相关政策，帮助南非人民摆脱贫困。然而，南非经济学家普遍认为，政府不太适合推动经济发展，因为政府不能有效识别哪些行业值得扶持，政府对市场的干预只会加重国内消费者和纳税人的负担。

文章指出，这种想法主要是基于西方国家普遍遵循的市场应该发挥决定作用，政府不应介入的经济理论。该理论的目的是维护西方在世界市场中持续的主导地位。然而中国过去30年取得的发展成就让人们开始质疑这一理念和做法的正确性。美英等西方国家一直抱怨中国的经济模式，但他们不明白的是，政府并不控制中国的市场力量。相反，中国政府通过健全的政策和有力的立法为企业提供指导。政府放宽了关键行业的准入条款，旨在为那些能够提高人民生活水平的领域增加价值。

尽管新冠肺炎疫情对中国经济造成了巨大破坏，但中国今年仍有望实现全面建成小康社会的目标。为实现这一目标，中国政府采取了以下措施，一是简化政府审批程序，二是增加贷款补贴，三是要求国有企业生产关键材料，以刺激国内供应链，四是鼓励国有和私营企业采购当地商品，使用当地资源，这样企业既能为当地创造就业机会，造福当地人民，也能为全国各地生产供应所需产品和服务。

文章并称，如果非洲大陆想要在经济和社会发展方面取得像中国这样的成就，就必须根除腐败，否则就不可能提高人民福祉，改善非洲形象。

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