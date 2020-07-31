尼日利亚学者：西方国家有关香港国安法的谬论可休矣

人民网阿布贾7月30日电（记者姜宣） 29日，尼日利亚中国研究中心主任奥努奈居在尼主流媒体《蓝图报》发表题为《西方国家有关香港国安法的谬论可休矣》的评论文章，认为近来一些西方国家就香港国家安全法发表歪曲事实的声明毫无道德底线，中国制定香港国安法合理必要，有利于维护香港局势稳定和中国国家安全，理应得到世界各国人民的拥护和支持。

文章说，香港国安法颁布实施后，包括美、英、澳、加在内的一些西方国家发表声明恣意曲解并妄加评断，它们患上了“臆想症”。1984年签署的《中英联合声明》规定，“香港特别行政区直辖于中华人民共和国中央人民政府”。一些西方国家一厢情愿地试图主导香港未来发展方向，这是赤裸裸地干涉中国内政，是殖民主义行径和领土掠夺行为。那种所谓“香港是自由堡垒”的论调大错特错，事实上，香港人只有在回归中国后才真正实现了自由。香港问题纯属中国内政，他国无权干涉。

文章说，香港自古以来就是中国领土，自1997年回归后在“一国两制”框架下享有高度自治权。国家安全立法属于中央事权，中国中央政府对维护国家安全负有最大和最终责任，这是国家主权的重要体现，也是世界各国的通例。香港国安法的制定是为了防范、制止和惩治分裂国家、颠覆国家政权、组织实施恐怖活动和勾结外国或者境外势力危害国家安全等犯罪活动，是对“一国两制”伟大创举的捍卫，确保了香港的繁荣与稳定。

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