首尔中国文化中心举行线下双展开幕式活动 

中国驻韩国大使邢海明在开幕式上致辞。 首尔中国文化中心供图

人民网首尔7月31日电 （记者 马菲）“守望相助、共克时艰——中韩合作抗疫展”、“中国新疆人权事业发展进步图片展”开幕式活动30日在首尔中国文化中心举行，这是首尔中国文化中心因疫情暂停对外开放后恢复举办的首次线下活动。

展览中，“中韩携手抗击疫情照片回顾”、“中韩及世界各国携手抗疫视频放映”、“中韩抗疫援助物资与款项捐赠牌陈列”等板块通过丰富的照片、视频及物品展示体现出中韩两国政府及社会各界互帮互助、同舟共济的友好情谊。“中国新疆人权事业发展进步图片展”则向更多韩国民众展现一个稳定发展、团结和谐、富饶美丽、开放自信的新疆，使韩国民众进一步了解中国在保障新疆各族人民权利方面所做的不懈努力以及中国人权事业的真实状况。

中国驻韩国大使邢海明在致辞中表示，文化交流一直是中韩友好关系的重要组成部分，在增进两国民众相互信任与友好感情，促进两国各领域交流和民心相通方面发挥着重要的作用。在本次席卷全球的新冠肺炎疫情中，中韩两国文化艺术界鼎力合作，互帮互助，用艺术作品谱写了抗击疫情的感人篇章，有力地鼓舞了在各条战线英勇抗疫的两国人民。“希望在各位嘉宾的共同参与和努力下，中韩文化艺术界开展更多紧密合作，加强人文交流互鉴，促进民心相知相通。”

来自韩国艺术界的知名人士也参加了当天的开幕式。韩国艺术殿堂社长柳寅泽表示，面对疫情，韩中两国社会各界同舟共济，分享宝贵的防疫资源，共享难得的防疫经验，有力应对新冠疫情，为世界展现了韩中共建人类命运共同体的成功典范，也展示了东亚各国团结合作、守望相助的友好感情。

“虽然疫情对正常交流造成了严峻影响，但是韩中文化艺术界的交流热情丝毫没有减退。”韩国艺术文化团体总联合会会长李范宪表示，此次首尔文化中心举行的线下双展体现了韩中两国共抗疫情的感人历史，彰显了韩中交流合作的重要意义。希望今后韩中两国文化艺术界能进行更广泛的交流，携手共同发展。

疫情在韩国暴发后，首尔中国文化中心的工作重心从线下转到线上，利用在线教学、录制课程视频等方式保障学员的学习需求，并举办多个线上展览。此次重新对外开放后，中心将进一步加强防疫措施，对展厅和公共设施严格消毒，并严格执行佩戴口罩、测量体温、不接触参观等各项防疫措施。

中国驻韩国大使馆文化参赞、首尔中国文化中心主任王彦军表示，在确保疫情有效防控的情况下，中心将按步骤落实各项工作计划，并继续加强线上文化展示活动和线上教学活动，进一步增进两国人民间的理解和互信，成为了解中国文化的窗口和连接中韩友谊的桥梁。

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