国际观察：推进多边国际合作 大国应有责任担当

近年来，特别是新冠疫情肆虐全球以来，世界政治经济格局波谲云诡。矛盾复杂深化，层出不穷，国际关系变化莫测。

尤其引人瞩目的是新冠病毒和由美国一小撮政客制造和助推的“政治病毒”同时泛滥，前者毒害人类健康和生命，后者污染全球政治氛围，毒化国际关系，瓦解国际合作，冲击人类道德良知底线。这种“政治病毒”正在把世界拖向“新冷战”边缘。

人类又一次走到历史的十字路口。在此紧要关头，“和平与发展仍然是我们这个时代的主题”。习近平主席在亚投行第五届理事会年会上再次强调，唯有相互支持、团结合作才是战胜危机的人间正道。解决经济全球化进程中出现的矛盾，各国应该努力形成更加包容的全球治理体系、更加有效的多边机制、更加积极的区域合作。

“和平与发展”代表着时代前进的方向，凝聚着无坚不摧的力量，激发着人类对美好生活的向往。然而这条道路并不平坦，现阶段面临的最大危机就是新冠疫情及因之而加剧的世界经济衰退。发展中国家特别是不发达国家经济形势更是雪上加霜，全球贫富差距正在进一步扩大。克服这些危机的“唯一正道”便是国际社会相互支持，守望相助，加强合作。历史已经并将继续证明，这是最可靠、最有效的路径。

危机面前，任何国家都难以独善其身。全球化、多边主义是不可阻挡的历史潮流，单边主义、保护主义、自我优先、以邻为壑只能加剧危机，撕裂国际社会，破坏国际合作，危害人类利益，这是不争的事实。维护团结、推动合作，抵制和反对逆潮流、逆全球化的倒行逆施，是国际社会特别是大国应尽之责。

讲时代主题，寻求破题求解之法，一个关键节点是维护以联合国及其主要专门机构为主轴的现有全球治理体系。200个国家和地区，70多亿人口，没有权威组织和有效协调是不行的。 “国际上的事应该由大家商量着办”,共同努力形成更加包容的全球治理体系、更加有效的多边机制、更加积极的区域合作。近年来，联合国及其专门机构在这方面发挥了积极作用，特别是在全球战“疫”中，世界卫生组织的表现可圈可点，应当得到支持和加强。

把握时代主题，推动多边合作，是国际社会的共同任务，是关乎人类命运和前途的头等大事，期待所有国家特别是大国之间同心协力，则世界和平有望、发展可期。

(责编：张信凤、燕勐)