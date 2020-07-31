使命在肩，信心如磐！海归企业家座谈交流会信息量大！  

人民网北京7月30日电 为深入学习贯彻习近平总书记在企业家座谈会上的重要讲话精神，7月30日下午，欧美同学会（中国留学人员联谊会）召开“海归企业家学习习近平总书记重要讲话 助力全面建成小康社会”座谈交流会。12位海归企业家代表，15个国别分会新一届理事会及专业委员会的代表在北京主会场参会。全国30家省级欧美同学会设立分会场，在线收看。欧美同学会党组书记、秘书长王丕君主持座谈交流会，欧美同学会党组成员、副秘书长程洪明，欧美同学会留英分会理事、原副会长，中粮集团董事，中信银行原监事会主席欧阳谦出席。

习近平总书记站在我国决胜全面建成小康社会和开启全面建设社会主义现代化国家新征程的历史新起点，深刻分析国际国内形势，充分肯定我国疫情防控和经济发展取得的成绩，就保护和激发市场主体活力、弘扬企业家精神、集中力量办好自己的事三个方面提出明确要求。习总书记的重要讲话，为广大市场主体攻坚克难、实现更大发展注入了强大信心和动力，为扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务提供了重要遵循。

王丕君在主持时指出，欧美同学会组织这场座谈交流会，就是希望共同深入学习习近平总书记在企业家座谈会上的讲话，共同为助力全面建成小康社会凝心聚力、建言献策，共同加油鼓劲担当好习总书记关于欧美同学会要建成“人才库”“智囊团”“生力军”的职责与使命。

暖心提气 吃下“定心丸”

“习近平总书记的重要讲话高瞻远瞩，传递了中国经济长期向好的信心，为激发市场主体活力指明了方向，为企业战胜当前困难、推动高质量发展增添了前进的动力。”武汉锐科光纤激光技术股份有限公司副董事长兼总工程师闫大鹏来自抗疫一线湖北，他也是湖北欧美同学会副会长。在发言中，闫大鹏也带来了一份成绩单：“在刚刚结束的2020年慕尼黑上海光博会上，我们又发布了三款超快激光器创新产品！”

“总书记的讲话，讲出了我们民营企业家的所思所想，打消了我们的所忧所虑，回应了我们的所需所盼，句句讲到我们企业家心坎里，暖心提气，鼓舞人心，给我们民营企业家吃下一颗‘定心丸’，更加坚定了我们未来的发展方向。”山东省欧美同学会理事、淄博欧美同学会副会长，山东淄博民康药业包装有限公司董事长高菲说出了新一代海归企业家的心声。

“要千方百计把市场主体保护好，为经济发展积蓄基本力量。”习近平关于保护和激发市场主体活力的论述得到了海归企业家的广泛共鸣。

“我国疫情防控取得了重大成果，经济发展逐渐好转，各部门也出台了一系列保护支持市场主体的政策措施。对这些市场主体的保护和支持，是经济复苏以及未来经济持续发展的基本力量，只要千方百计把市场主体保护好、服务好，就能为经济发展积蓄基本力量，就能保持市场主体的活力，而市场主体越有活力，经济发展就越有动力。”欧美同学会金融委员会委员、中银国际投资有限责任公司总经理于君说。

京东方科技集团高级副总裁陆宽在发言中说，总书记讲话中提出的弘扬企业家精神、保护市场主体等重要论述让企业家群体备受鼓舞。京东方作为北京市属国企，一直特别关注产业链供应链的战略安全。在疫情期间,全体京东方人坚定发展信念，上下同欲、齐心协力，坚持复工复产和疫情防控两手抓，在将疫情阻击在集团近10万名员工所在的各园区之外的同时，取得较好经营业绩。

保持“队形” 双循环互相促进

习近平总书记深刻指出，在当前保护主义上升、世界经济低迷、全球市场萎缩的外部环境下，我们必须充分发挥国内超大规模市场优势，通过繁荣国内经济、畅通国内大循环为我国经济发展增添动力，带动世界经济复苏。

“企业要远视有格局、要有国际视野，向世界优秀企业学习，加强我们和国外企业的合作共赢，让我们在全球范围内的供应链中获得合作，上下游畅通，共同发展。”北京市欧美同学会海外名誉副会长，全维智码信息技术（北京）股份有限公司董事长张涛说。

欧美同学会常务理事、广西欧美同学会副会长，房天下控股有限公司董事长莫天全说，全球疫情蔓延和国际关系的错综复杂，会给我们带来一定的阻力，我们只有保持定力、保持“队形”，才能破除梗阻，并充分利用改革开放政策，以国内大循环为主体，内外联通，打造未来发展新优势。

“作为海外留学归国人员，我们不仅要继续积极担任对外交流窗口，更要响应总书记的号召，推动扩大内需，建立健全我国经济的生态链，为形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局贡献自己的力量。”欧美同学会常务理事、浙江省欧美同学会副会长、浙江大学国际联合商学院院长、互联网金融研究院院长贲圣林在发言时指出。

上海市欧美同学会会员、上海归心谷创客空间管理有限公司董事长邱健在发言时说，“习近平总书记强调，要弘扬企业家精神，增强爱国情怀，拓展国际视野。欧美同学会的学长们都有海外学习和工作经历，在国际化、爱国情怀方面最能感同身受。”

提起今后的工作，欧美同学会金融委员会委员、水木资本合伙人，中国母基金联盟副秘书长李瑶信心满满，今年1月份颁布的外商投资法正在不断落实，持续扩大开放，促进外商对华投资，2020年新版负面清单条目也由40条减至33条。现在，外资正在大举投资中国资产，大规模美元基金也不断新设。

亲历改革 深耕中国

浙江中南建设集团有限公司创建于1984年，是伴随着国家改革开放发展起来的,是改革开放的参与者、见证者、受益者。今年疫情期间，中南集团第一时间通过浙江省光彩事业促进会捐赠1000万元，用于武汉市、杭州市和滨江区防控疫情工作，助力一线医护人员顽强应战。这家企业的总裁、浙江省欧美同学会副会长吴伟说，“作为民营企业家，我受到极大鼓舞的同时也深感自己肩负的责任重大。我们看到了伟大的党带领全国人民发展经济，促进发展众志成城的决心，我们要把通过学习所激发的信心和热情转化为克难攻坚、创新发展的强大动力，不断提升自己，带领企业战胜困难，为实现国家经济高质量发展贡献海归的力量和担当！”

“我在欧洲学习多年，北美工作多年，但最终，我还是决定回国。在海外，总有飘摇的感觉，回到祖国，能加入到祖国建设的伟大事业中，贡献出自己的力量，让人安心舒心。”江苏省欧美同学会会员、苏州市欧美同学会常务理事，苏州华成集团有限公司总裁蒋立健说，座谈会的召开，让民营企业家卸下思想包袱，轻装前进！作为新一代企业家，我更加有信心了。最近，苏州也提出了张家港精神、昆山之路、园区经验“三大法宝”，有这么好的营商环境，我们就能安心做好长远计划，以恒心办恒业，深耕中国，勇创大业。

王丕君在总结时向广大海归企业家发出倡议：海归企业家要弘扬留学报国传统，主动为国担当、为国作为，积极承担社会责任；要发挥优势作用，做创新发展的探索者、组织者、引领者；要立足中国，放眼世界，成为新时代构建新发展格局、建设现代化经济体系、推动高质量发展的生力军。王丕君强调，让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，与全国人民一道砥砺奋进，为实现党的十九大确立的宏伟目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦、续写世所罕见的经济快速发展和社会长期稳定的奇迹，书写贡献世界和平与人类进步事业的中国故事贡献出留学人员群体的智慧和力量，书写出无愧于时代、无愧于人民、无愧于历史的绚丽篇章。

据了解，这是疫情防控常态化的背景下，欧美同学会举办的第三场视频直播活动。6月30日举行的“讲述抗疫故事，坚定‘四个自信’”线上交流会和7月24日举行的“海归好医生与海外留学生在线对话”均取得良好的社会反响，两场直播累计参与观看人数达到200万人次。

(责编：张信凤、杨牧)