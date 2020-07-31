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国防部：美方南海“兴风作浪” 中方坚定“乘风破浪”

2020年07月31日08:40  来源：新华网
 
原标题：国防部：美方南海“兴风作浪” 中方坚定“乘风破浪”

　　新华社北京7月30日电（记者梅世雄）国防部新闻发言人任国强30日在国防部例行记者会上说，美方在南海“兴风作浪”只会让中方更加坚定地“乘风破浪”，更加坚定地捍卫自己的主权和安全，更加坚定地维护南海的和平稳定。

　　有记者问，本月以来，美国务院发表涉南海立场文件声明，称中国在南海谋求“海洋帝国”，美国防部指责中国在西沙的演习导致南海局势不稳定。与此同时，美军在多个推特账号高调宣布本月两次派遣“双航母”赴南海演习。有报道称，这是美军时隔多年再次作出此类安排，将严重破坏南海和平稳定。请问对此有何评论？

　　任国强说，我们坚决反对美方这个声明。美方罔顾南海问题的历史经纬和客观事实，公然违背美方对南海主权问题不持立场的承诺，肆意无端指责中国、挑拨地区国家关系，派遣“双航母”赴南海演习，这充分暴露美方的“霸权心态”、双重标准。美方以南海问题的所谓“仲裁者”自居，其实就是南海和平的搅局者、地区合作的破坏者、国家关系的挑拨者。

　　任国强表示，中国对于南海诸岛及其附近海域拥有无可争辩的主权，这一点有着充分历史和法理依据。当前，在中国和东盟国家的共同努力下，南海局势总体稳定，相关磋商取得积极进展。我们要求美方停止发表错误言论，停止在南海采取军事挑衅行动，停止对地区国家进行挑拨离间。美方在南海“兴风作浪”只会让中方更加坚定地“乘风破浪”，更加坚定地捍卫自己的主权和安全，更加坚定地维护南海的和平稳定。

(责编：张信凤、燕勐)
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