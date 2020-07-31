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国防部：美防长言论充斥着傲慢与偏见、攻击与抹黑

2020年07月31日08:37  来源：新华网
 
原标题：国防部：美防长言论充斥着傲慢与偏见、攻击与抹黑

　　新华社北京7月30日电（记者梅世雄）国防部新闻发言人任国强30日在国防部例行记者会上说，美防长言论充斥着傲慢与偏见、攻击与抹黑，我们对此坚决反对。

　　有记者问，美防长埃斯珀近日发表演讲称，中国正在进行破坏国际规则和恶意胁迫行为，在东海和南海采取侵略性行动，举行对台军演增加误判风险。请问对此有何评论？

　　任国强说，美方有关涉华言论毫无根据、毫无道理，充斥着傲慢与偏见、攻击与抹黑，我们对此坚决反对。美方对于国际规则“合则用、不合则弃”，大搞“美国优先”的单边霸凌，早已是尽人皆知的事实。与美方不断“退群”“毁约”不同，中方在美方宣布退出世界卫生组织之日加入了《武器贸易条约》，以实际行动履行国际责任与义务。

　　任国强表示，美方炫耀在印太地区举行多场针对性极强的军事演习，部署改变规则的武器装备，甚至公然“拉帮结派”遏制中国。我们奉劝美方不要再做世界和平的破坏者、地区稳定的搅局者、国家关系的挑拨者。

　　任国强说，近期以来，美方不断加大同台湾地区的军事联系，推动对台售武，炒作美台协训，向民进党当局传递严重错误信号。这是美方违背一个中国原则和中美三个联合公报规定的最新“表演”，这种干涉中国内政、破坏台海和平稳定、妄图“以台制华”的伎俩是完全错误和极其危险的。美方应认识到，中国必定统一，中华民族必定实现伟大复兴。

　　任国强表示，过去已经证明，中美双方合则两利、斗则俱伤；未来昭示我们，各美其美、美美与共的命运共同体是人类发展的唯一前景。我们希望美方摒弃冷战思维和零和观念，理性看待中美两国两军关系，停止负面言行，为推进中美两国两军关系、维护中美双方共同利益做点有意义的事。

(责编：张信凤、燕勐)
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