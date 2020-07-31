原标题：美国发射“毅力”号火星车 将探索火星生命迹象

7月30日，在美国佛罗里达州卡纳维拉尔角空军基地，“毅力”号火星车搭乘的美国联合发射联盟公司“宇宙神5”型火箭发射升空。 新华社发（美国航天局供图）

新华社华盛顿7月30日电（记者谭晶晶）美国“毅力”号火星车30日从佛罗里达州卡纳维拉尔角空军基地升空，前往火星寻找可能存在过的生命迹象。

美国航天局直播画面显示，美国东部时间30日7时50分（北京时间19时50分），“毅力”号火星车搭乘的美国联合发射联盟公司“宇宙神5”型火箭发射升空。约1小时后，“毅力”号与火箭分离。

7月30日，在美国佛罗里达州卡纳维拉尔角空军基地，“毅力”号火星车搭乘的美国联合发射联盟公司“宇宙神5”型火箭发射升空。 新华社发（美国航天局供图）

美国航天局局长布里登斯廷在社交媒体上表示，“毅力”号运转良好，正在前往火星途中，已向地球发回第一条信息。

如果一切顺利，“毅力”号将于2021年2月18日在火星赤道以北的耶泽罗陨石坑着陆。

7月30日，在美国佛罗里达州卡纳维拉尔角空军基地，“毅力”号火星车搭乘的美国联合发射联盟公司“宇宙神5”型火箭发射升空。 新华社发（美国航天局供图）

据美国航天局介绍，“毅力”号将成为该机构造访火星表面的第9个探测器，其任务包括寻找火星远古时期可能存在过的生命迹象，探索火星的地质和气候特征，为未来人类探索和登陆火星探路等。“毅力”号还将成为首个参与从火星采样并返回计划的探测器，它从火星上采集的岩石和土壤样本未来将在其他火星探测任务中被带回地球。

“毅力”号携首架火星直升机“机智”号一同前往火星。“机智”号将成为首架在其他行星飞行的直升机，任务团队将通过它验证在火星大气层飞行所需要的技术，为研发未来机器人或人类探索火星时携带的先进飞行器打下基础。

7月30日，在美国佛罗里达州卡纳维拉尔角空军基地，“毅力”号火星车搭乘的美国联合发射联盟公司“宇宙神5”型火箭发射升空。 新华社发（美国航天局供图）

“毅力”号还携带一枚蚀刻了从全球收集的约1090万个名字的硅芯片和一枚刻有地球和蛇杖图案的铝板。去年5月，美国航天局通过举办“送名字上火星”活动收集到这些全球航天爱好者的名字；而蛇杖是医学的标志，铝板上的图案表达了对全球抗击新冠疫情的医护人员的敬意。

今年7月至8月是每26个月一次的火星探测发射窗口期。在“毅力”号升空前，阿联酋首个火星探测器“希望”号和中国首次自主火星探测任务“天问一号”探测器已于7月20日和23日先后升空。

7月30日，在美国佛罗里达州卡纳维拉尔角空军基地，“毅力”号火星车搭乘的美国联合发射联盟公司“宇宙神5”型火箭发射升空。 新华社发（美国航天局供图）

7月30日，在美国佛罗里达州卡纳维拉尔角空军基地，“毅力”号火星车搭乘的美国联合发射联盟公司“宇宙神5”型火箭发射升空。 新华社发（美国航天局供图）

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7月30日，在美国佛罗里达州卡纳维拉尔角空军基地，“毅力”号火星车搭乘的美国联合发射联盟公司“宇宙神5”型火箭发射升空。 新华社发（美国航天局供图）

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7月30日，在美国佛罗里达州卡纳维拉尔角空军基地，“毅力”号火星车搭乘的美国联合发射联盟公司“宇宙神5”型火箭发射升空。 新华社发（美国航天局供图）

7月30日，在美国佛罗里达州卡纳维拉尔角空军基地，“毅力”号火星车搭乘的美国联合发射联盟公司“宇宙神5”型火箭发射升空。 新华社发（美国航天局供图）

(责编：张信凤、燕勐)