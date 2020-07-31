原标题：老挝总理高度评价中老铁路建设成果

7月30日，老挝总理通伦·西苏里（前中）视察中老铁路万象站施工现场。 新华社发（李欢摄）

新华社万象7月30日电（记者章建华）老挝总理通伦·西苏里30日视察中老铁路万象站施工现场并听取中老铁路推进情况汇报，对中老铁路建设成果给予高度评价。

负责中老铁路建设、运营的老中铁路有限公司总经理肖乾文说，中老铁路隧道、桥梁、路基主体工程完成91%，铺轨、四电、站房工程全面展开。在疫情常态化条件下，中老铁路建设时间紧、任务重，老中铁路有限公司将继续带领参建企业优质高效推进剩余工程建设，精心筹备运营管理工作。

“这是我第六次来到中老铁路现场，”通伦在座谈会上说，中老铁路自开工建设以来，推动沿线城镇面貌发生变化，推动社会经济发展和沿线人民就业。

7月30日，老挝总理通伦·西苏里在中老铁路万象站施工现场听取汇报时讲话。 新华社发（李欢摄）

通伦尤其对中老铁路精心优化设计方案和现场施工组织表示赞赏，为铁路开工建设以来取得的每一次阶段性成果感到由衷高兴。他高度肯定全体参建企业克服疫情影响、保证工程建设，并鼓励老中铁路有限公司将中国铁路的先进经验充分运用到中老铁路项目上来，把中老铁路建设成服务老挝国民经济、服务东南亚区域发展的现代化铁路。

通伦指示老挝政府有关部门全力以赴为工程建设创造条件，全力保障中老铁路通车目标实现。

中老铁路是中国“一带一路”倡议与老挝“变陆锁国为陆联国”战略对接项目，北起老中边境口岸磨丁，南至老挝首都万象，全长400多公里。中老铁路全部采用中国技术标准和管理标准建设，设计时速160公里，为电气化客货混运铁路。工程于2016年12月全面开工，计划2021年12月建成通车。

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