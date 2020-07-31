原标题：世卫组织成立行为科学咨询小组帮助应对疫情

新华社日内瓦7月30日电（记者刘曲）世界卫生组织总干事谭德塞30日宣布，世卫组织已成立一个行为洞察和健康科学技术咨询小组，作为帮助抗击新冠疫情的一项新举措。

谭德塞在当天的例行记者会上说，这个技术咨询小组由来自16个国家的22名外部专家组成，他们具备心理学、人类学、健康促进、神经科学、行为经济学、社会营销等领域的专业知识。就如何在包括新冠疫情在内的卫生领域加强和改进行为科学和社会科学的应用，咨询小组将向世卫组织提出建议。

谭德塞表示，面对新冠疫情，各国正在使用一系列工具来影响人们的行为，包括信息宣传、法律法规、指导方针等，甚至罚款也是一种工具。他说，行为科学十分重要，因为它帮助我们理解人们如何做决定，以便协助人们做出最有利于其健康的决定。

此外，谭德塞和多位世卫组织专家还针对年轻人防控疫情提出建议。他说，虽然老年人因新冠而出现重症的风险更高，但年轻人也有风险，“我们面临的挑战之一就是让年轻人相信存在这种风险”。

世卫组织说，有证据表明一些国家病例激增的部分原因，是年轻人在北半球的夏季放松了对新冠疫情的警惕。谭德塞强调，在新冠疫情面前，年轻人并不是“不可战胜的”，他们也会被感染，可能会死亡，还可能把病毒传染给其他人。他呼吁年轻人采取同样的预防措施来保护自己和他人。

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