原标题：中国驻智利大使：对“新冷战”说不

新华网圣地亚哥7月31日电 中国驻智利大使徐步29日在智利主流媒体《信使报》发表署名文章《对“新冷战”说不》，主要内容如下：

近日，在加州尼克松总统图书馆，美国国务卿蓬佩奥发表了精心炮制的反华演说。他大谈意识形态斗争，把中国描绘成世界的敌人，试图挑起一场针对中国的“新冷战”。

蓬佩奥在撒谎、欺骗的路上狂奔，此番演说表明他已到达一个“新巅峰”。新冠病毒已造成美国超过15万人病亡。弗洛伊德“我不能呼吸”的呐喊仍在美国上空回响。数十万美国穷人在街头流浪。特朗普和蓬佩奥理应致力于通过加强国际合作，应对美国在经济发展、卫生健康及全球问题上的挑战。但是，他们的做法恰恰完全相反。

一段时期以来，特朗普、蓬佩奥等对中国展开一系列遏制、打压行动。他们在多个场合将新冠病毒称为“中国病毒”，动用国家力量对华为等中国公司疯狂围堵，大肆在香港、台湾问题上损害中国主权，突然要求中方关闭驻休斯敦总领馆。他们极力煽动仇恨，挑唆对抗，鼓吹“反华联盟”。他们忘了，人类已迈入21世纪，推动新冷战与时代潮流格格不入。

蓬佩奥口口声声说要维护民主自由，实际上他的目的是维护美国霸权地位，服务他身后的利益集团，实现他个人的政治野心。他这种危险的做法不仅会葬送中美两国人民多年积累的合作成果，也将损害美国自身的未来发展，危及世界的稳定与繁荣。特朗普和蓬佩奥把因自身政策失误给美国社会和人民造成的灾难归咎于别国，解决不了美国自身面临的问题。他们必须停止阻挠和破坏中美正常交往合作的行径。

中国人民追求的是生活富裕、国家富强、世界和平。中国政府的任务和目标就是满足全体中国人民的需求。中国一不输出模式，二不输出制度，三不输出意识形态。当前美国的对华政策是基于缺乏事实依据的战略误判，是充满情绪化的宣泄和麦卡锡式的偏执。特朗普和蓬佩奥开历史倒车，不得人心。

哈佛大学肯尼迪政府学院的调查报告显示，中国共产党领导的中国政府在中国人民当中所享有的支持率和满意度超过了93%。美国知名公关公司爱德曼日前发布信任度调查显示，中国民众对本国政府的信任度高达95％，在受访国中排名第一。而美国政府的民众信任度只有48％，列倒数第二位。

习近平主席明确指出，我们有一千条理由把中美关系搞好，没有一条理由把中美关系搞坏。今年距尼克松总统访华已近半个世纪。中美关系的发展历程表明，只有平等相待、相互尊重，中美关系才能稳定健康发展。中国无意改变美国，美国也改变不了中国。我们愿与美方发展以协调、合作、稳定为基调的中美关系，但不会接受任何霸凌和不公。蓬佩奥指望通过施压胁迫中国，他是在白日做梦。

美国外交学会主席理查德·哈斯在《华盛顿邮报》上刊文，对蓬佩奥演讲内容提出强烈批评，指责他对中国、对尼克松和美国外交政策根本一无所知。很显然，美国真正的敌人是美国自身，特别是像蓬佩奥这样失去理智的人，而不是中国。我相信，世界各国都会对“新冷战”说不。

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