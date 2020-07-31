原标题：美国黑人女性竞选国会议员人数创新高

美国阿肯色州议会参议员乔伊丝·埃利奥特是她当年就读的公立中学第二名黑人学生，第一人是她的姐姐。如今，埃利奥特希望在11月选举中谋得国会议员席位。

如果当选，埃利奥特将成为阿肯色州首名黑人国会议员。

埃利奥特说，11月的选举“是改变历史的机会”，“我必须参选，因为我能看到通往胜利的道路”。

美国新冠疫情形势严峻，非洲裔群体中感染和病亡人数相对其人口的比例明显高于白人群体；加上5月警方暴力执法致死非洲裔男子乔治·弗洛伊德触发多地抗议，促使黑人女性竞选国会议员的人数刷新纪录。

路透社30日报道，至少122名黑人女性在今年选举中申请竞选国会议员，埃利奥特是其中之一。美国妇女与政治中心称，2012年共48名黑人女性竞选国会议员，这一数字随后稳步攀升。

今年选举两党预选阶段如今接近尾声，按照致力于促进黑人参政的“集体政治行动委员会”(Collective PAC)清点，仍有将近60名黑人女性留在竞选场上。

角逐国会议员的佛罗里达州民主党籍海军退伍军人帕姆·基思说：“民众日益乐见国会出现来自不同群体的人士。国会中出现有影响力的黑人女性会是什么样，只有等（她们）真正进入国会才能知道。”

美国妇女与政治中心和政治行动委员会“美国更高境界组织”（Higher heights for America）发布报告显示，黑人女性占美国总人口将近8%，却只占国会议员总数4.3%。“美国更高境界组织”寻求选出更多持“进步主义”立场的黑人女性担任公职。

这份报告说，担任州政府行政岗位或市长的黑人女性相对少。另有报告显示，黑人女性在2008年和2012年总统选举中的参与程度高于其他任何群体。

多名竞选国会议员的黑人女性告诉路透社记者，相比那些更富有的竞选对手，她们体验过没钱的日子，因而能够更好地理解选民。

黑人女性的主要竞选主张包括改善医疗保健制度、创造更优质的就业岗位等。新冠疫情的冲击更加凸显这些议题的重要性。

俄亥俄州黑人女性德西蕾·蒂姆斯曾在白宫实习。她说，家乡屡次遭遇龙卷风袭击，她每每目睹社区居民自发救灾，却难以获得联邦政府援助，“民众交的税没能用在他们身上”。这一现象促使蒂姆斯决定竞选国会议员。（陈丹）（新华社专特稿）

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