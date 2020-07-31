原标题：韩日贸易争端难解 世贸组织设“专班”

世界贸易组织(WTO)29日决定设立一个争端解决小组，调查韩国与日本的贸易争端。

【韩方请求获准】

由于日本方面反对，世贸组织一个月前推迟就是否设立争端解决小组作出决定。依据世贸组织规则，世贸组织争端解决机制29日同意韩方设立争端解决小组的请求。

美联社报道，这一小组设立后，可能需要历经数月的准备和对话磋商，才能就韩日贸易争端作出裁定。

韩国法院先前裁定多家日本企业赔偿第二次世界大战期间遭强征的韩国劳工。日本政府去年7月起对日本向韩国出口的3种半导体工业原材料施行管制，同年8月把韩方排除出可以获得贸易便利的“白色清单”。韩方认定，日方举措是以经济手段报复韩方法院裁决，继而采取多项应对措施，包括诉诸世贸组织。

韩国政府去年11月暂停就日本出口管制措施诉诸世贸组织。两国随后就出口管制议题恢复对话。然而，韩方6月初宣布重新寻求世贸组织作出裁定，原因是日方缺乏以对话化解贸易争端的意愿。

【日方团队改组】

韩国产业通商资源部说，世贸组织接下来将选定争端解决小组成员，接受韩日双方递交的书面陈述并听取口头证词。

“原则上说，从设立小组到作出最终裁定需要10个月到13个月，”韩国产业通商资源部说，“但也可能依据（调查）进展缩短或延长。”

日方暂时没有就世贸组织设立争端解决小组作出回应。

日本外务大臣茂木敏充先前就韩方重新诉诸世贸组织表达遗憾，说日方要求韩方改变出口管制措施以换取日方放松管制的立场不变。

日本政府人士29日说，负责处理日韩贸易争端的外务省团队将改组，以更好应对世贸组织的相关诉讼。

按这些消息人士的说法，外务省经济局下设的国际经济纷争处理室目前负责处理日韩贸易争端。改组后，这一团队的工作将由外务省国际法局新设的一个经济纷争处理部门接手。（闫洁）（新华社专特稿）

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