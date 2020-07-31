原标题：美乌唱罢俄登场 黑海近期军演忙

俄罗斯黑海舰队29日证实，当天开始在黑海启动军事演习，超过20艘舰艇参加。

由美国和乌克兰军队在黑海主导的“海上微风-2020”联合军事演习27日结束。按乌克兰国防部的说法，9国参与演习。

【俄方开练】

以俄罗斯黑海舰队新闻处为消息源，俄罗斯卫星通讯社29日报道，俄军这次黑海军事演习计划展开海上作战、防空和反破坏防御、摧毁海上及岸上目标的训练。

卫星社报道，20多艘舰艇参加演习，包括“埃森海军上将”号护卫舰、“凯撒库尼科夫”号登陆舰等。海军航空部队和防空部队的固定翼飞机、直升机也参加演习。

俄罗斯外交部同一天向卫星社记者证实，俄方退回由乌克兰政府递交、涉及俄方黑海军演的抗议照会。

俄外交部说：“我们正式收到这份照会，依据惯例，我们没有予以考虑便把它退回。俄罗斯联邦是主权国家，有权在领土范围内按照自身决定开展军事演习和庆祝活动，不会与他国协调。”

俄方建议乌方摒弃“幻想”，应该“习惯克里米亚共和国和塞瓦斯托波尔市是俄联邦的一部分”。

2014年3月，克里米亚和塞瓦斯托波尔市举行全民投票，超九成投票者同意脱离乌克兰、加入俄罗斯。乌克兰政府不承认上述公投，反对两地并入俄罗斯，西方多国就此对俄实施制裁。

【乌方抱团】

乌克兰国防部27日证实，在黑海举行的“海上微风-2020”多国联合军事演习结束。

“海上微风-2020”20日在乌克兰南部黑海海域启动，由乌克兰和美国主导。

“海上微风”多国联合军演由乌美两国于1997年发起，后发展为年度例行军演，通常持续两周左右。受新冠疫情影响，此次军演缩短为一周。

来自乌克兰、美国、土耳其、西班牙、格鲁吉亚、保加利亚、罗马尼亚、挪威、法国的大约2000名军人参加这次军演。20多艘军舰以及飞机、直升机参与演练，包括美国海军第六舰队“波特”号导弹驱逐舰。

美国海军特遣舰队指挥官约瑟夫·加利亚诺27日在一场电话记者会上说，超过50个国家受邀参加明年在黑海举行的北大西洋公约组织与乌克兰联合军演。

俄罗斯外交部副部长亚历山大·格鲁什科先前告诉卫星社记者，“海上微风”军演和北约在这一地区的活动日益增加对地区安全产生不利影响。（杜鹃）（新华社专特稿）

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