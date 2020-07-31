患难见真情 共同抗疫情

5月，宁夏回族自治区向日本岛根县捐赠一批抗疫物资。物资包装箱上印有“风雨同行 守望相助”的字样，传递对友城支持。

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收到台州捐赠的口罩后，德国哈瑙—台州友城委员会举办新闻发布会表示感谢。图为工作人员在发布会现场合影。

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4月，陕西省向韩国庆尚北道捐赠一批抗疫物资。图为受赠仪式上，庆尚北道工作人员在物资箱前合影。

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疫情防控期间，法国尼斯歌剧院合唱团录制歌曲《茉莉花》，表达对友城厦门的支持。

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新冠肺炎疫情防控期间，中外友好城市（省州）携手应对挑战，积极开展多种形式的抗疫合作。危难时刻的相互支持，让民众间的理解和友谊进一步加深

中国宁夏—日本岛根

情感连接更加紧密

“今天收到了宁夏捐赠的物资，非常感谢！”5月25日上午，相关物资抵达不过一个小时，宁夏回族自治区外事办公室的工作人员就收到了日本岛根县宁夏事务担当藤原绚美发来的微信。藤原同时发来了岛根县工作人员接收物资的现场照片。照片上，工作人员手持印有“谢谢”的纸张，感激之情溢于言表。

自1993年缔结友好城市关系以来，宁夏与岛根在生态建设、科技交流、文化教育、人员往来等领域开展了一系列务实合作。在携手抗击新冠肺炎疫情的过程中，两地民众情感的连接变得更加紧密。

疫情防控期间，岛根县环境生活部文化国际课的工作人员专门录制视频，用中文表达对宁夏人民抗击疫情的支持。岛根县克服自身面临的疫情防控压力，积极筹措口罩和防护服等物资捐赠给宁夏。日本宁夏友好交流协会事务局还发起募捐活动，将民间友好人士筹集到的款项用于为宁夏采购测温设备。岛根发现确诊病例后，宁夏多方筹措了一批医用防护口罩、一次性防护服等抗疫物资发往岛根，与友城共克时艰。

疫情防控期间，曾去岛根交流学习的宁夏学生自发录制视频，为当地人民加油鼓劲。自2002年起，岛根县立大学每年为宁夏学生提供奖学金名额。宁夏一些高校也与岛根的高校建立了友好合作关系。近年来，两地每年都举办青年交流活动。

守望相助的行动让宁夏和岛根的情谊更加深厚。目前，相关部门已通过视频连线的方式完成了宁夏赴岛根县立大学留学生的选拔考试工作。两地还将继续深化健康养老、教育、科技、生态等领域合作。岛根县知事丸山达也表示，希望疫情结束后，能与宁夏不断推进交流，构筑更加紧密的友好关系。

中国云南—匈牙利巴州

视频分享抗疫经验

“如何对重症病患进行ICU护理？”“中方如何运用中西医结合的方式进行治疗？”“对于入境人员应该怎样管理？”……不久前，来自云南省疾病预防控制中心和云南省6家医院的医疗专家与匈牙利巴奇—基什孔州（简称“巴州”）的医务人员，进行了一场跨越万里的新冠肺炎防控工作经验交流会，通过视频连线分享抗疫经验。

巴州位于匈牙利南部，自然风光秀丽。2017年，云南省与巴州正式缔结友好关系，通过开展旅游业等领域的务实合作，不断增进两地民众的相互了解。

3月，匈牙利发现新冠肺炎确诊病例，疫情随后蔓延到巴州。4月中旬，巴州议会主席拉斯洛·理代格发来求助信函，迫切希望云南能够分享疫情防治的经验和有效方法，帮助巴州尽可能遏制疫情传播、保障人民健康安全。收到求助信函后，云南有关部门积极回应，迅速联络多方进行筹备。5月8日，来自云南、巴州及匈牙利驻重庆总领事馆的相关负责人和医疗专家，在昆明、巴州首府凯奇凯梅特以及重庆进行了三地连线视频会。中方专家与巴州的一线医护人员就新冠肺炎诊疗方案和防控举措进行了交流分享。

困难时刻，中方的无私帮助让友城倍感温暖。巴州议会副主席科内尔·马克动情地说，“巴州与云南情谊深厚，人民心意相牵。感谢云南组织医疗专家分享抗疫经验，这对巴州战胜疫情至关重要。”与会巴州专家表示，中方的防控经验为当地提供了重要参考，希望疫情过后能与云南医疗专家加强线下交流。

疫情防控期间的密切合作让云南与巴州的友情更加深厚。理代格两次致信云南省省长，对云南省支援巴州抗疫表示诚挚感谢。随着疫情形势趋缓，两地将继续通过多种线上线下活动，进一步加强沟通，深化合作。

中国陕西—韩国庆尚北道

诠释民众深厚友谊

4月，一箱箱装有医用防护服、护目镜、医用口罩和防护面罩的抗疫物资抵达韩国庆尚北道。这批物资由陕西省捐赠，物资箱上写着“共舆而驰 同舟共济”的字样。

“非常感谢中国向我们寄来宝贵的抗疫物资！”收到捐赠物资后，庆尚北道举行了隆重的受赠仪式，当地10余家媒体都对此进行了报道。庆尚北道知事李喆雨录制视频，代表当地民众感谢陕西的援助，也对中国在短期内迅速控制住新冠肺炎疫情的成果表示由衷的敬意。

2013年，陕西省与庆尚北道缔结友城关系。多年来，双方在经贸、教育、体育、卫生、文化、人员培训等领域开展了充分的交流合作。在共同抗击疫情的过程中，两地彼此牵挂，在对方最困难的时刻，相互捐赠抗疫物资，并以信函和视频等方式，为双方民众加油鼓劲。

两地民间友好人士守望相助，生动诠释了植根于民众的深厚友谊。徐宪成曾在庆尚北道国际课工作两年，对陕西有着很深的感情。听说陕西防疫物资紧缺，他走遍庆尚北道各大药店，自费购买了100个KF94医用口罩捐赠陕西。曾参加过中韩人文交流相关项目的陕西青年干部自发拍摄视频，向友城民众传递温暖。庆尚北道将视频发布在社交媒体，引发了当地民众的热烈反响。

两地相互支持，给予彼此极大的安慰和力量，也进一步促进了民心相通。李喆雨知事在给陕西省的感谢函中写道，“两地人民休戚与共、友谊源远流长，希望今后能继续互帮互助，共同发展。”

中国厦门—法国尼斯

友城歌声传递祝福

“鼓浪屿四周海茫茫，海水鼓起波浪……”近日，一场特殊的“云端歌会”通过视频连线的方式举行。歌会的一端，来自福建省厦门五缘湾合唱团、星海合唱团和厦门爱歌室内合唱团的团员乘坐“鼓浪之星”号游船，排练演唱了《鼓浪屿之波》《美丽尼斯》等中法知名歌曲；歌会的另一端，法国尼斯歌剧院合唱团指挥吉洛里奥·马涅尼尼认真聆听来自万里之外的歌声，并不时给予专业点评。

尼斯歌剧院合唱团是厦门市的“老朋友”了。2016年，该合唱团就曾来访厦门，与厦门爱乐乐团和五缘湾合唱团联袂演出。

厦门与尼斯两座国际友好城市“缘”来已久。1982年，厦门大学与尼斯大学签订合作协议，开启了两市友好交往的历程。2014年，在中法两国建交50周年之际，两市正式缔结友城关系。结好以来，厦门和尼斯每年都定期举办一系列文化交流活动。尼斯歌剧院芭蕾舞团、合唱团、交响乐团以及演艺代表团等先后来厦门演出，吸引大量市民前往观看。新冠肺炎疫情防控期间，两市商定合作录制合唱视频，通过歌声为友城人民传递祝福，送去携手抗疫的信心与力量。“云端歌会”成为双方进行排练的特殊形式。

在合作抗疫过程中，两市守望相助、共克时艰。尼斯市市长克里斯蒂安·埃斯特罗兹致信，对厦门民众表示慰问与支持。在尼斯抗击疫情的关键时期，厦门也迅速行动，向友城捐赠医用口罩，支援当地抗疫工作。

5月22日，厦门与尼斯以视频连线的形式庆祝两市结好6周年，并在线交流疫情防控经验。连线中，尼斯市副市长萨尔表示，“感谢厦门的无私帮助，我为尼斯与厦门的友谊深感骄傲！”

合作抗击疫情的过程中，厦门与尼斯人民的情谊更深，心贴得更近。“云端歌会”排练现场，马涅尼尼为厦门市民带来了由尼斯歌剧院合唱团录制的《茉莉花》。对于即将合作制作的合唱视频，马涅尼尼和厦门的合唱团员都十分期待。

中国台州—德国哈瑙

两市友谊添加亮色

“亲爱的哈瑙朋友们，希望你们健康安全！”“只要携手合作，一定能战胜疫情！”“美好的日子终将回来，哈瑙加油！”……近日，曾赴德国哈瑙市卡尔·吕贝恩一级文理中学交换学习的浙江省台州市三门中学学生和毕业校友，专门录制了一段视频，表达对哈瑙民众的牵挂之情，送去携手抗击新冠肺炎疫情的鼓励和祝福。

2009年，三门中学与卡尔·吕贝恩一级文理中学结为友好姐妹学校。此后，两校每年都有师生互访，交流活动频繁，两所学校的学生也由此结下了深厚友谊。青年学生的密切互动是台州与哈瑙两座城市友好交往的缩影。自2014年缔结友城关系以来，两市在经贸、文化、教育等领域都保持着密切的交流合作。

疫情防控期间，两市人民相互支持，携手抗疫。哈瑙市前议长约根·舒尔曼曾为推动两市友好交往作出重要贡献，在2018年被授予台州市荣誉市民。舒尔曼第一时间向台州市致信，向当地民众送来慰问。他还积极联系哈瑙—台州友城委员会，向台州捐助防疫物资和款项。

哈瑙发生疫情后，台州分两次向哈瑙市政府和哈瑙—台州友城委员会捐赠口罩。这些口罩随后被分配到哈瑙市中心医院。友城的支持让哈瑙市民感铭于心。哈瑙市市长克劳斯·卡明斯基和舒尔曼联合致信，表达感谢之情。哈瑙市中心医院医生艾克霍夫也发来信息致谢：“你们的捐赠对我们防控疫情十分重要。”

千里同好，坚于金石。台州和哈瑙民间友好人士守望相助，为两市友谊添加新的亮色。两市约定，疫情结束后，将共同开展形式更加丰富的交流活动。

中国桂林—罗马尼亚特市

合作抗疫助力交流

特尔戈维什泰市（简称“特市”）是罗马尼亚登博维察省的首府。2016年，广西壮族自治区桂林市与特市签署友好交流意向书，开启了两市友好交往的篇章。近年来，特市多次派出代表团来到桂林，参加桂林国际山水文化旅游节等活动。两市在旅游、文化等领域的交流合作日益紧密。

2019年，桂林和特市开始商讨有关正式缔结友好城市关系的相关安排。突如其来的新冠肺炎疫情并未扰乱两地友好交往的脚步。今年3月，两市通过邮寄互换文本的方式，完成了结好协议书签字程序，正式缔结友城关系。

刚刚建立友好关系的两座城市，携手抗疫成为了共同面对的首要任务。3月中旬，罗马尼亚进入疫情防控紧急状态，特市也出现确诊病例。特市市长达尼埃尔—克里斯蒂安·斯坦随后来函，请求桂林提供医疗物资援助，帮助当地遏制疫情传播。收到求助后，桂林市积极回应，多方筹措，一批一次性防护服紧急发往特市。

疫情的考验让两座友城的合作基础更加坚固。困难时刻收到友城的无私帮助，特市民众深表感激。“中国人民展现出友爱互助精神，以实际行动证明，两市友谊将长久延续下去。”“我们对桂林市的捐赠心怀感激，相关物资为特市人员提供防护。” 5月8日和6月11日，斯坦市长两次来信，感谢桂林在合作抗疫中给予的大力支持，并期待两市在疫情之后，继续在各领域开展友好交流合作。

（本报记者张慧中、李欣怡整理，通讯员张涛、刘泽慧、赵姣姣、张黎黎、陈永能、何欣）

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《 人民日报 》（ 2020年07月31日 17 版）

(责编：李枫)