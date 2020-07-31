土希紧张关系有所缓和

土耳其总统发言人卡林日前表示，土耳其将暂停在希腊卡斯特洛里佐岛附近海域的地质勘探活动，愿与希腊方面就区域性问题进行对话。希腊政府发言人佩萨斯也表示，希腊做好了与土耳其进行谈判的准备。持续一段时间的土希紧张关系有所缓和。据悉，土耳其在相关海域的地质勘探活动将暂停一个月。

土希两国一直在大陆架海洋开发区域划分上存在严重分歧，围绕海上油气资源归属问题争议不断。最近，土耳其海军宣布，其科考船将从7月21日至8月2日在希腊罗德岛和卡斯特洛里佐岛附近海域进行地质勘探活动。希腊指责土耳其意在侵占其大陆架，土耳其对此予以否认。作为回击，希腊海军在爱琴海严密部署，空军宣布进入戒备状态，地区局势一度剑拔弩张。

土希关系牵动着欧盟等多方的神经。近几日，欧盟轮值主席国德国和西班牙等国在土希间展开了外交斡旋。德国总理默克尔作为调解人，与土希两国领导人通话，积极调解土希矛盾。此前欧盟方面曾威胁对土耳其实施经济制裁。

有评论称，土希两国都有谈判解决分歧的意愿，两国紧张关系得以缓和，目前基本排除军事冲突的可能性。卡林表示，土耳其与希腊的双边问题应该通过对话解决，希望各方采取更具建设性的行动。

（本报安卡拉7月30日电）

《 人民日报 》（ 2020年07月31日 16 版）

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