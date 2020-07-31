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报告显示商业景气指数连续3个月回升

德国经济显露复苏迹象

本报驻德国记者  花  放

2020年07月31日05:41  来源：人民网－人民日报
 

　　总部设在慕尼黑的德国伊福经济研究所日前发布报告显示，德国商业景气指数7月实现连续第三个月回升，制造业、服务业、贸易和建筑业指数均环比上升。其中，制造业指数环比上升超过10个点。德国经济显露复苏迹象。

　　德国商业景气指数基于对约9000家德国企业负责人的调查结果编制，被认为是德国经济发展重要的“风向标”和“晴雨表”。德国商业景气指数今年年初连续大幅下跌，从2月的95.8跌至4月的74.3，随后开始回升，7月的90.5是该指数自德国发生疫情以来首度回到90以上。

　　伊福经济研究所所长菲斯特认为，这表明企业对当前经营状况的满意程度显著上升，并对未来数月的发展感到“谨慎乐观”。

　　德国中央合作银行首席经济学家霍尔施泰因指出，商业景气指数连续3个月上升释放了积极信号，说明德国经济已经度过了最艰难时刻，并有望在第三季度进一步恢复，不过，德国企业离恢复常态还有不小的距离。

　　鉴于进出口贸易占据重要地位，德国经济恢复状况还取决于全球疫情防控的进展。根据德国联邦统计局公布的最新数据，德国5月份商品出口额和进口额分别环比上升9.0%和3.5%，但是与去年同期相比分别下降29.7%和21.7%。今年5月，德国外贸顺差为71亿欧元，去年5月则为207亿欧元。德国复兴信贷银行经济学家克勒—盖布指出，全球多地疫情仍十分严峻，对相当倚重出口的德国经济来说，未来的经济复苏仍面临挑战。

　　德国政府今年4月开始逐步重启经济。德国政府经济顾问委员会主席费尔德警告称，如果再次出现新增新冠病毒感染人数剧增的情况，政府势必采取新一轮限制措施，那将导致经济复苏进程受阻。

　　（本报柏林7月30日电）


　　《 人民日报 》（ 2020年07月31日 16 版）
(责编：李枫)
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