美国反种族歧视抗议活动持续增加

美国司法部7月29日发表声明说，联邦政府将向俄亥俄州克利夫兰市、威斯康星州密尔沃基市和密歇根州底特律市派遣近百名联邦执法人员，以协助打击“暴力犯罪”。这些执法人员来自联邦调查局、毒品管制局以及酒精、烟草、火器和爆炸物管理局。美国司法部长威廉·巴尔在声明中称三市“近来暴力犯罪事件特别是杀人案激增，令人不安”。

今年5月非洲裔美国人乔治·弗洛伊德之死引发的反种族歧视、反暴力执法抗议活动在美国持续增加。上周末，美国多个大城市的抗议演变为激烈冲突。西雅图警方7月25日下午宣布发生骚乱，并使用胡椒喷雾和闪光弹驱散大约2000名示威者，这是该市一个多月以来规模最大的抗议活动。警方表示，在过去的这个周末，逮捕了至少45名相关人员。

美国福克斯新闻台报道称，在俄勒冈州波特兰、得克萨斯州奥斯汀、亚利桑那州坦佩等城市，示威仍在继续。《华尔街日报》刊文指出，此轮抗议升级是由于联邦政府向多个城市派出执法人员引发的。7月22日，白宫以多个城市暴力犯罪不断恶化为由，派遣大量联邦执法人员进入10多个大城市，美国司法部为此将提供超过6100万美元，招募数百名新警察。7月28日晚，数百名示威者聚集在波特兰市中心，与联邦执法人员形成对峙。

美国联邦政府派遣执法人员的城市多由民主党人担任地方政府负责人。据《纽约时报》报道，波特兰、费城、洛杉矶、亚特兰大、华盛顿特区等15个城市市长日前致信美国联邦政府，对联邦执法人员在没有地方政府协调和授权的情况下行动表示“严重关切和反对”。《纽约时报》称，在共和党人主政的城市，暴力犯罪也有所增加，白宫选择性发起执法行动的政治意图明显。

美国媒体分析指出，波特兰的情形无疑是当下美国社会的一个缩影。《华盛顿邮报》分析说，受疫情冲击，美国失业率高企，经济难题和种族不平等更加凸显，多重因素叠加，导致城市抗议活动增加。

一些美国地方官员和议员表示，联邦政府在制造新的危机，破坏了联邦与地方之间的合作关系。曾在小布什政府时期担任国土安全部长的迈克尔·切尔托夫指出，白宫的举动正在使联邦执法机构丧失公众的信任。

（本报华盛顿7月30日电）

《 人民日报 》（ 2020年07月31日 16 版）

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