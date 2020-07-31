从7月30日开始，尼泊尔境内的大部分旅馆、酒店、饭店重新开业，同时恢复徒步、登山等运动。根据计划，自8月17日开始，还将允许跨境（县）的长途客运交通工具上路，开放国际边境口岸，恢复国内和国际航班运营。

为加强疫情防控，尼泊尔从3月24日开始实施全国封锁。尼卫生部发言人阿迪卡里表示，如果“解封”后出现确诊病例激增的情况，不排除再次实施全国封锁的可能。政府新闻发言人也提醒公众保持警惕、注意自我防护，并强调政府会根据疫情变化随时对政策做出调整。

尼泊尔首都加德满都街头重现车水马龙的景象。出租车恢复营业，人们纷纷前往商店选购商品。为防止新冠病毒的聚集性感染，政府对一些行业和活动的限制并没有放松。教育机构、娱乐健身场所、图书馆、博物馆、动物园等公共场所将仍然保持关闭。

新冠肺炎疫情对尼泊尔经济，特别是旅游业造成较大冲击。尼泊尔文化、旅游和民航部发布报告称，旅游业今年整体损失超过400亿卢比（约合3.35亿美元），大量酒店和航空公司已经处于破产边缘。业界人士预计，今年尼全年接待国际游客数量可能不到2019年的一半。

财政部官员表示，政府未来将重点强化金融部门稳定性，着力提高财政收支的可持续性，加强对数字经济、绿色经济的扶持力度，努力促进经济复苏。据《加德满都邮报》报道，尼泊尔央行将对部分行业贷款展期六个月至一年，并适度放宽商业银行存款准备金规定，鼓励信贷向农业、水电等领域和中小微企业倾斜。世界银行日前针对尼泊尔经济形势发布的报告建议，应采取战略性措施促进经济逐步复苏，同时加强对私营领域企业和工人的扶持力度。

“在我们最艰难的时刻，中国给予了最宝贵的帮助。”尼泊尔中国问题专家拉吉夫·贾阿对本报记者表示，中国向尼捐赠了大量医疗防疫物资，相信未来两国经贸合作将为尼经济复苏注入动力。

（本报新德里7月30日电）

《 人民日报 》（ 2020年07月31日 16 版）

(责编：李枫)