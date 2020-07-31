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国际航空业复苏前景不及预期

预计航空客运量最早要到二〇二四年才能恢复到疫情前水平

本报驻比利时记者  郑  彬

2020年07月31日05:40  来源：人民网－人民日报
 

　　国际航空运输协会（国际航协）日前发布的报告称，受疫情等因素影响，全球航空客运量复苏乏力。6月份，全球客运量与去年同期相比下降了86.5%，国际航线业务减少了96.8%，回升幅度不及预期。北美地区客运量下降幅度最大，达到97.2%，亚太和欧洲地区分别下降了97.1%和96.7%。

　　国际航协还进一步下调了2020年全球旅客人数预测，由4月份的同比下降46%调至同比下降55%。据此，国际航协再次调整了全球航空业的复苏时间表，预计航空客运量最早要到2024年才能恢复到疫情前水平，比此前预期推迟了一年。

　　国际航协总干事朱尼亚克认为，全球航空运输业在4月份触底，反弹程度不及预期。虽然部分国家和地区国内航空市场复苏明显，但占全球航空市场比例接近2/3的国际市场，大部分仍处于停滞状态。分析认为，全球航空业复苏疲软的重要原因，一是疫情造成需求不足，二是一些国家和地区疫情防控效果不佳。

　　国际航协预测，2020年全球航空业亏损将超过840亿美元，成为受疫情打击最为严重的行业之一。据欧洲媒体近期报道，截至目前，全球已有23家航企破产。

　　为防止出现倒闭潮，许多国家通过政府直接注资、提供信贷、允许企业延迟缴税、降低税负、提供工资补贴等方式，对航空业施以援手。自3月份以来，欧洲地区各大航空公司已累计收到超过250亿欧元的政府支持。德国政府通过国内经济稳定基金，向汉莎航空提供了60亿欧元的贷款援助；法国政府宣布了总额150亿欧元的航空业整体救助计划；英国航空、易捷航空以及瑞安航空等多家企业获得英国政府总额约为15亿英镑的援助；荷兰、丹麦、瑞典等国帮助航企解决流动性压力。

　　朱尼亚克呼吁，各国政府应持续向航空公司提供救助政策，防止行业出现永久性损伤。

　　（本报布鲁塞尔7月30日电）


　　《 人民日报 》（ 2020年07月31日 16 版）
(责编：李枫)
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