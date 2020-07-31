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利比亚内部冲突不断升级（国际视点）

本报驻埃及记者  周  輖

2020年07月31日05:40  来源：人民网－人民日报
 

　　核心阅读

　　近期，利比亚内部冲突此起彼伏，停火并未真正实现。专家认为，坚持政治解决方向是利比亚问题的唯一出路，冲突各方应停止军事行动并尽早展开和平谈判。国际社会需要携手合作，积极促进利比亚问题的政治解决。

　　

　　近一段时间，利比亚内部冲突持续升级，引发国际社会高度关注。在联合国安理会日前有关利比亚局势的在线会议上，联合国秘书长古特雷斯再次敦促各方抓住一切机会打破政治僵局，尽快实现利比亚停火，防止局势进一步恶化。

　　紧张局势再度加剧

　　利比亚民族团结政府近日表示，将继续派兵东进，争取从“国民军”手中夺回中部港口城市苏尔特以及位于朱夫拉的空军基地。“国民军”回应称，将增派武装人员和武器，加强防守。利比亚冲突双方目前在苏尔特附近对峙。

　　利比亚民族团结政府的武装组织自上个月以来不断收复失地，继全面收复首都的黎波里后，又从“国民军”手中夺回泰尔胡奈市，从而重新控制利比亚西北部大部分地区。“国民军”一路撤退至苏尔特。

　　卡扎菲政权2011年被推翻后，利比亚两大势力割据对峙。民族团结政府和支持它的武装主要控制西部地区，国民代表大会和“国民军”结盟，主要控制东部和中部地区、南部主要城市及部分西部城市。民族团结政府得到联合国承认，受土耳其、卡塔尔、意大利等国支持；“国民军”一方则获埃及、沙特阿拉伯、阿联酋、俄罗斯、法国等支持。

　　中东媒体报道称，目前在战场上处于相对劣势的“国民军”主张和谈，民族团结政府眼下攻势正猛，不愿停火并拒绝谈判。

　　据利比亚当地媒体报道，今年以来，土耳其对于民族团结政府的军事支持，改变了冲突双方的力量对比，扭转了民族团结政府在战场上的劣势。土耳其外长恰武什奥卢近日称，“国民军”必须撤出苏尔特和朱夫拉，否则将面临军事打击。

　　多方频频表态促和

　　利比亚局势恶化引发域内外多方担忧。欧盟近日以执行联合国对利比亚武器禁运为由，阻止土耳其向利比亚民族团结政府提供武器。

　　埃及近期开始在邻近利比亚的西部边境地区集结大量兵力。埃及议会近日授权军队在境外执行战斗任务，以“在埃及西部战略方向打击武装分子和外国恐怖分子，捍卫国家安全”。埃及总统塞西强调，有必要维持利比亚停火，避免当地交战部队之间的冲突升级。

　　欧盟、俄罗斯、美国、法国、土耳其等就利比亚局势频频沟通、表态。7月22日，俄罗斯和土耳其发表联合声明说，两国同意继续共同努力，鼓励利比亚各方为实现持久、可持续的停火创造条件，同意考虑成立一个利比亚问题联合工作组，并在不久的将来召集下一轮磋商。7月18日，德国总理默克尔、意大利总理孔特和法国总统马克龙发表联合声明，呼吁利比亚局势相关各方立即停止军事行动。马克龙不久前还与美国总统特朗普通电话讨论利比亚问题，两人重申，各方的军事升级行动须立即停止，以防止利比亚冲突变得更加危险和难以解决。

　　利比亚问题历经多次协商，但此前达成的协议都难以得到有效执行。今年1月，利比亚问题柏林峰会在德国举行，与会各方承诺避免干涉利比亚内政和武装冲突，呼吁有关各方全面持久停止所有敌对行动，并设立由各方参与的国际跟踪委员会，负责核查峰会成果落实情况。目前来看，落实情况不容乐观。

　　不久前，多个联合国机构发表共同声明称，新冠肺炎疫情和持续不断的冲突对利比亚人民的生命构成重大威胁。声明说，自冲突开始以来，已有将近40万利比亚人流离失所。冲突行动有增无减，阻碍了关键人道主义物资的运送，许多难民和移民生存情况令人震惊。

　　政治解决是唯一出路

　　中东媒体分析指出，利比亚冲突早已沦为代理人战争，牵涉多方利益，外部力量的博弈还有对利比亚地缘和能源重要性的考量，这让局势更趋复杂，利比亚冲突存在长期化趋势。

　　专家认为，从内部来看，利比亚冲突双方之间的相互不信任，成为该国和解进程的严重障碍。从外部来看，利比亚与欧洲隔海相望，是非洲非法移民和难民偷渡进入欧洲的重要路线。利比亚油气储量丰富，油气利益让各国在利比亚的博弈进一步加剧。尤其是近年在东地中海发现大量天然气和石油，利比亚海域成为相关海洋边界和经济专属区的争议焦点。

　　中国社科院西亚非洲研究所研究员殷罡认为，外部力量干预对利比亚局势的影响不容小觑。卡扎菲政权的解体和随之爆发的利比亚内战，彻底打乱了相关国家在利比亚的利益平衡，各方试图通过军事较量实现利益再分配。

　　阿盟秘书长盖特此前强调：“军事途径不可能为利比亚带来安全和稳定，只有政治途径才是真正解决利比亚问题的唯一办法，当前的首要任务是尽快缓和对抗、停止冲突。”

　　阿联酋“海湾新闻”网刊文称，利比亚冲突各方必须认识到，利比亚的未来最终还是要依靠政治进程而非武力来解决。积极实现停火、政治解决利比亚问题是外界的共同期待。

　　在日前举行的联合国安理会利比亚问题高级别公开视频会议上，中方提出四点主张：一是推进全面停火止暴。二是坚持政治解决方向，这是利比亚问题的唯一出路。三是消除危机外溢影响，不能让利比亚成为恐怖主义滋生蔓延的温床。四是恪守联合国宪章宗旨原则。

　　（本报开罗7月30日电）


　　《 人民日报 》（ 2020年07月31日 16 版）
(责编：李枫)
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