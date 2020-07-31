人民网>>国际

外交部发言人——

要像抵制种族歧视那样抵制国别歧视

2020年07月31日05:36  来源：人民网－人民日报
 

　　本报北京7月30日电  （记者肖新新）外交部发言人汪文斌30日说，一些美方政客对别国5G网络建设合作指手画脚，公开胁迫他国服从美国的旨意，这是赤裸裸的霸权行径，希望各国要像坚决抵制种族歧视那样，坚决抵制全球科技产业合作中的国别歧视。

　　当日例行记者会上，有记者问：美国驻巴西大使警告称，巴西如在本国5G网络建设中选择华为设备，将为此承担后果。中方对此有何评论？

　　汪文斌说：“近期，美国国务卿蓬佩奥等一些美国政客一再向其他国家施压，要求这些国家排斥华为。蓬佩奥等一些美国政客对中国有关企业的指控完全没有事实根据。”

　　汪文斌表示，美方指责华为威胁美国的国家安全，但事实证明，过去30年里，华为在全球170多个国家和地区建设了1500多个网络，为228家全球500强企业提供了服务，服务全球30多亿人口，没有发生过一起类似“斯诺登事件”“维基解密”的网络安全事件，没有发生过一起类似“棱镜门”“方程式组织”“梯队”系统的网络监听监视行为，也没有任何一个国家能够拿出华为产品存在“后门”的证据。

　　“美方还声称要维护民主自由，但大家看到的是，蓬佩奥等一些美方政客一再向其他国家施压，对别国5G网络建设合作指手画脚，公开胁迫他国服从美国的旨意，这是赤裸裸的霸权行径。”汪文斌说。

　　他说，美方口口声声要实行公平、对等，但事实表明，当其他国家企业取得领先优势时，美方政客就会捏造借口，动用国家力量进行不择手段的打压，不惜违背美方一贯标榜的市场经济和公平竞争原则，违反国际贸易规则，甚至损害美国消费者和企业的利益。

　　“说到底，美方之所以对有关中国企业百般打压，既不是因为国家安全，也不是为了民主自由、公平对等，其真实原因就在于它们是中国企业，而且是其行业里的领先者。”汪文斌说，“蓬佩奥还声称排除华为就等于加入了所谓‘清洁国家’的行列，他所说的‘清洁国家’，实际上是‘双重标准’的代名词。”

　　“我们希望，各国都致力于维护公平、公正、开放、非歧视性的营商环境，要像坚决抵制种族歧视那样，坚决抵制全球科技产业合作中的国别歧视。”汪文斌说。


　　《 人民日报 》（ 2020年07月31日 03 版）
(责编：李枫)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved