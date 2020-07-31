要像抵制种族歧视那样抵制国别歧视

本报北京7月30日电 （记者肖新新）外交部发言人汪文斌30日说，一些美方政客对别国5G网络建设合作指手画脚，公开胁迫他国服从美国的旨意，这是赤裸裸的霸权行径，希望各国要像坚决抵制种族歧视那样，坚决抵制全球科技产业合作中的国别歧视。

当日例行记者会上，有记者问：美国驻巴西大使警告称，巴西如在本国5G网络建设中选择华为设备，将为此承担后果。中方对此有何评论？

汪文斌说：“近期，美国国务卿蓬佩奥等一些美国政客一再向其他国家施压，要求这些国家排斥华为。蓬佩奥等一些美国政客对中国有关企业的指控完全没有事实根据。”

汪文斌表示，美方指责华为威胁美国的国家安全，但事实证明，过去30年里，华为在全球170多个国家和地区建设了1500多个网络，为228家全球500强企业提供了服务，服务全球30多亿人口，没有发生过一起类似“斯诺登事件”“维基解密”的网络安全事件，没有发生过一起类似“棱镜门”“方程式组织”“梯队”系统的网络监听监视行为，也没有任何一个国家能够拿出华为产品存在“后门”的证据。

“美方还声称要维护民主自由，但大家看到的是，蓬佩奥等一些美方政客一再向其他国家施压，对别国5G网络建设合作指手画脚，公开胁迫他国服从美国的旨意，这是赤裸裸的霸权行径。”汪文斌说。

他说，美方口口声声要实行公平、对等，但事实表明，当其他国家企业取得领先优势时，美方政客就会捏造借口，动用国家力量进行不择手段的打压，不惜违背美方一贯标榜的市场经济和公平竞争原则，违反国际贸易规则，甚至损害美国消费者和企业的利益。

“说到底，美方之所以对有关中国企业百般打压，既不是因为国家安全，也不是为了民主自由、公平对等，其真实原因就在于它们是中国企业，而且是其行业里的领先者。”汪文斌说，“蓬佩奥还声称排除华为就等于加入了所谓‘清洁国家’的行列，他所说的‘清洁国家’，实际上是‘双重标准’的代名词。”

“我们希望，各国都致力于维护公平、公正、开放、非歧视性的营商环境，要像坚决抵制种族歧视那样，坚决抵制全球科技产业合作中的国别歧视。”汪文斌说。

《 人民日报 》（ 2020年07月31日 03 版）

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