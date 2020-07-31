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“来老挝旅游，就坐我开的列车”

——中老铁路首批老挝籍学员培训班侧记

本报驻泰国记者  孙广勇

2020年07月31日05:36  来源：人民网－人民日报
 

　　在老挝国立大学一座现代化的中式建筑内，传出琅琅的读书声：“火车、老挝、中国，乘坐火车去中国……”

　　来自老挝北部琅南塔省的颂蓬正和同学们一起学习中文。这位23岁的姑娘说：“我的家乡琅南塔省与中国接壤，正在修建直通中国的中老铁路。我有个梦想，就是成为老挝第一条现代化铁路的第一位女火车司机。”

　　与颂蓬一样，很多老挝青年都梦想成为中老铁路员工。今年6月23日，中老铁路招聘的233名首批运营期老挝籍学员参加了第一期铁路专业培训，后续两批学员的招聘预计在8月初完成，共计划选拔600名老挝籍学员。他们将通过自己的努力，实现未来职业与生活梦想。

　　负责铁路建设、运营的老中铁路有限公司总经理肖乾文告诉记者，学员们经过中文强化学习、铁路专业理论学习、昆明铁路局现场实作培训、中老铁路专业岗位技能培训4个阶段并考核合格之后，将成为火车司机、调度员、值班员、列车员、设备维修人员等。学员汕第素说：“能为老挝建设发展出一份力，我感到很自豪。”

　　老挝国立大学孔子学院负责学员的中文强化培训，开设了为期10天的基础汉语、听力、口语、阅读以及铁路专业词汇等课程。孔子学院老方院长阮维莱说，中老铁路是构建老中命运共同体行动计划的重要项目。希望学员们通过此次培训，努力学习中文和铁路知识。

　　孔子学院的中文教师通过老中铁路公司以及其他渠道收集资料，筛选组织教材。孔子学院教师覃滟鸿说：“此次教学涉及很多有关铁路的专业词汇，我们之前也没有学过，所以老师要先学习，然后再教学生。中老铁路是连接两国人民的重要纽带，我们希望把培训班做好。”

　　参加培训的学员都十分刻苦努力。除正常培训外，他们主动利用休息时间到孔子学院常规班插班旁听，有些学员每天学到深夜。中级班的安冬说：“在这里，我每天都能学到新知识。再辛苦也不怕，我们愿意努力做得更好。”

　　中老铁路是共建“一带一路”倡议与老挝“变陆锁国为陆联国”战略对接项目，计划2021年12月建成通车。正在练习中文会话的初级班学员格威说：“我想成为火车司机。以后来老挝旅游，就坐我开的列车。”

　　（本报曼谷7月30日电）


　　《 人民日报 》（ 2020年07月31日 03 版）
(责编：李枫)
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