原标题：上合组织：传统医学在合作抗击新冠肺炎疫情中发挥独特作用

新华社北京7月30日电（记者田晓航、张兆卿）2020上海合作组织传统医学论坛视频会议30日举行，邀请上合组织成员国政要和卫生部门负责人、上合组织秘书处和世卫组织代表，以及上合组织成员国、观察员国和对话伙伴传统医学知名专家学者共同交流和分享传统医学在抗击新冠肺炎疫情中发挥的独特作用和防治经验。

在今年抗击新冠肺炎疫情过程中，中医药作出了突出贡献，各国传统医学也发挥了独特的积极影响。巴基斯坦卫生健康委员会执行主任伊克拉姆少将说，许多国家正以疫情带来的挑战为契机，利用传统药物、传统医学对患者进行治疗，并取得一定成效，“我们在中国亲眼见证到了这一切。”

“传统医学是重要但往往被低估的卫生资源。”世界卫生组织传统、补充与整合医学部主任张奇说，上合组织成员国拥有丰富的医学知识技术和草药资源，并将传统医学融入了卫生服务和卫生系统。世卫组织也在向成员国提供技术支持，使传统医学能够参与新冠肺炎疫情的应对。

近年来，中国与上合组织国家在传统医学领域开展了多层次的交流与合作。记者从会上了解到，中国与吉尔吉斯斯坦、印度等国政府卫生或传统医学主管部门签署了传统医药领域的合作谅解备忘录，在俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦、尼泊尔等国开展了中医药中心的建设工作，并与上合组织框架内的更多国家在传统医学领域开展了积极、广泛、深入的学术交流和互学互鉴。

2020上海合作组织传统医学论坛视频会议以“发挥传统医学独特优势，团结合作抗击新冠疫情”为主题，由上合组织睦邻友好合作委员会、国家中医药管理局和江西省人民政府主办，江西省人民政府外事办公室、江西省中医药管理局承办。

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