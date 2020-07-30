南非资深主编：蓬佩奥涉南海言论是对国际和平与安全的严重威胁

人民网约翰内斯堡7月30日电（王磊）据中国驻南非使馆消息，7月29日，独立传媒集团外事主编香农在南非第二大新闻网站独立传媒发表题为“美国在南海施加影响力十分危险”评论文章，指出美国将中国视为其全球霸权的威胁，因此美在南海的战略不是和平解决争端，而是限制中国的影响。文章主要内容如下：

美国政府此前在南海主权问题上不持立场。但近日，美国国务卿蓬佩奥公开支持否定中国对南海岛礁主权申索的南海仲裁案，加剧了地区紧张局势。蓬佩奥发表公开声明称，中国对许多南海岛礁的主权申索缺乏国际法依据，南海仲裁案对中国和菲律宾都有法律约束力。但具有讽刺意味的是，美国迄未批准《联合国海洋法公约》，而南海仲裁案的裁决则是基于上述条约。

南海一系列岛屿、浅滩和暗礁的战略意义十分重要。谁控制了南海，谁就控制了通往东亚的主要商业和航运门户。全球三分之一的航运要经过南海，该海域的渔业总量占世界总量的12%，还有大量未开发的天然气和石油储量。

美国打着所谓“航行自由”的旗号，派遣军机军舰，加强在南海军事存在，并在中国控制的岛礁海域长时间停留，这是对中国的一种挑衅行为。我们很难想象中国对美国采取类似行动——将其海军舰艇部署在佛罗里达海岸外，以确保加勒比地区的“航行自由”。

针对美国不断增强在中国“后院”的军事存在，中国表现出战略耐心，同时也采取建设机场、加强岛礁防务等措施捍卫其对南海的主权。中国还与南海周边国家积极接触会谈，以缓解紧张局势。尽管菲律宾对中国提起了国际诉讼，但中菲两国随后签署了一份谅解备忘录，共同在争议地区勘探油气。

中国认为，其对南海有关岛礁和相关海域行使有效管辖已达上千年。第二次世界大战后，中国从日本手中收复南沙群岛，并于1948年公布了南海断续线确定了中国对南海诸岛的主权，当时没有受到任何国家质疑。

美国将中国视为其全球霸权的威胁，因此美在南海的战略不是和平解决争端，而是限制中国的影响。无论是民主党还是共和党政府，美国在南海的大量军事存在都是对华遏制战略的一部分，目的就是包围并削弱中国。

蓬佩奥称，世界不会允许中国把南海当作自己的“海上帝国”。美国的言论相当于敲响了战鼓，显然是对国际和平与安全的严重威胁。

(责编：崔越、杨牧)