外交部回应美国威胁巴西排斥华为：赤裸裸的霸权行径

人民网北京7月30日电 据外交部网站消息，外交部发言人汪文斌主持30日例行记者会。记者会实录如下：

总台央视记者：我们注意到近期中欧双方互动频繁。昨天，韩正副总理同欧盟委员会第一副主席蒂默曼斯举行视频会见。前天，刘鹤副总理同欧委会执行副主席东布罗夫斯基斯共同主持第八次中欧经贸高层对话。你对这两次活动成果有何评价？中欧高层近期的密集交往是否意图对外释放某种信号？

汪文斌：的确，近期中欧高层之间有着非常密集的交往。韩正副总理、刘鹤副总理分别同欧盟委员会第一副主席蒂默曼斯、副主席东布罗夫斯基斯举行视频会见、共同主持召开第八次中欧经贸高层对话，就推进双方在经贸、绿色领域合作达成诸多共识和成果。王毅国务委员兼外长也分别同法国、德国、意大利等国外长进行通话和视频会晤，中欧投资协定第31轮谈判取得了积极进展。上述密集、深入的交流体现了双方积极落实第二十二次中国—欧盟领导人会晤重要共识的政治决心和行动能力，体现了中欧关系的本质是伙伴，内涵是合作。中欧作为世界两大力量、两大市场、两大文明，主张什么、反对什么、合作什么，具有世界意义。

新冠肺炎疫情发生以来，中欧本着同舟共济、共克时艰的精神，始终相互支持、相互帮助，保持着密切交流与合作。接下来，中欧之间还有一系列重要高层交往，更有很多合作领域需要推进，中方愿同欧方继续本着相互尊重、求同存异的原则，保持密切沟通和协调，共同推动中欧全面战略伙伴关系迈上新台阶，为“后疫情”时代的全球和平、发展与繁荣做出贡献。

共同社记者：前一段时间，国际奥委会委员庞德接受路透社采访时称，如明年东京奥运会受疫情影响无法举办，北京冬奥会也可能受到影响。此外，全球政治局势也可能影响北京冬奥会。你对此有何评论？

汪文斌：此前，国际奥委会、日本政府、东京奥组委本着对运动员、奥运会参与者和人类健康安全负责的态度，作出了推迟东京奥运会的决定。中方将继续支持日本举办奥运会，我们也期待东京奥运会能够如期举行。

目前北京冬奥会各项筹备工作正在按计划有序推进，筹备进展得到了包括国际奥委会在内的各方高度评价。我们将继续就北京冬奥会筹办工作同国际奥委会保持密切合作。

凤凰卫视记者：据报道，29日，美防长埃斯珀宣布，驻德美军人数将由3.6万人削减至2.4万人。美重新部署在欧部队是重大战略性及积极转变。美国总统特朗普公开表示，美削减驻德美军是因为德国不支付费用。如德国开始付账，我可能重新考虑。中方对此有何评论？

汪文斌：这是美德之间的事，中方不作评论。

法新社记者：美国驻巴西大使警告称，巴西如在本国5G网络建设中选择华为设备，将为此承担后果。中方对此有何评论？

汪文斌：你提到了美国驻巴西大使的有关言论。近期，美国务卿蓬佩奥等一些美国政客一再向其他国家施压，要求这些国家排斥华为。蓬佩奥等一些美国政客对中国有关企业的指控完全没有事实根据。

美方指责华为威胁美国的国家安全，但事实证明，过去30年里，华为在全球170多个国家和地区建设了1500多个网络，为228家全球500强企业提供了服务，服务全球超过30多亿人口，没有发生过一起类似“斯诺登事件”、“维基解密”的网络安全事件，没有发生过一起类似“棱镜门”、“方程式组织”、“梯队系统”的网络监听监视行为，也没有任何一个国家能够拿出华为产品存在“后门”的证据。

美方还声称要维护民主自由，但大家看到的是，蓬佩奥等一些美方政客一再向其他国家施压，对别国5G网络建设合作指手画脚，公开胁迫他国服从美国的旨意，这是赤裸裸的霸权行径。

美方口口声声要实行公平、对等，但事实表明，当其他国家企业取得领先优势时，美方政客就会捏造借口，动用国家力量进行不择手段的打压，不惜违背美方一贯标榜的市场经济和公平竞争原则，违反国际贸易规则，甚至损害美国消费者和企业的利益。

说到底，美方之所以对有关中国企业百般打压，既不是因为国家安全，也不是为了民主自由、公平对等，其真实原因就在于它们是中国企业，而且是其行业里的领先者。蓬佩奥还声称排除华为就等于加入了所谓“清洁国家”的行列，他所说的“清洁国家”，实际上是“双重标准”的代名词。

我们希望，各国都致力于维护公平、公正、开放、非歧视性的营商环境，要像坚决抵制种族歧视那样，坚决抵制全球科技产业合作中的国别歧视。

《北京青年报》记者：昨天，王毅国务委员兼外长同日本外相茂木敏充通电话，双方就推进下阶段及“后疫情”时代双边交往合作交换意见。你能否介绍具体情况？

汪文斌：7月29日，王毅国务委员兼外长同日本外相茂木敏充通电话，就中日关系及各领域交流合作深入交换意见，达成了积极共识。关于通话的情况，中方已经发布了新闻稿。这里我想再强调两点：

第一，尽管面临新冠肺炎疫情带来的严重挑战，但在中日双方的共同努力下，中日经贸合作交出了一份亮眼的成绩单。今年上半年，双边贸易额接近1500亿美元，日本对华投资约20亿美元，基本达到去年同期水平。在目前形势下，这样一份成绩单应该说是十分难能可贵的。这充分体现了中日关系深厚的基础、强劲的韧性和巨大的潜力。

第二，双方都强调继续保持各层级、各领域对话沟通的重要性。疫情发生以来，中日双方就抗疫合作保持沟通，相互支持，展现了邻国之间的传统友情。双方同意保持更加密切的沟通协调，进一步为双方人员恢复正常交往提供便利，这也有助于双方推进复工复产、维护产业链供应链的稳定运行、促进地区经济复苏。

在“后疫情”时代，我们希望中日双方共同维护好两国关系正确发展方向，在携手抗击疫情、促进经济复苏、维护地区和平稳定等方面加强合作，共同应对各类国际和地区挑战，为两国关系发展不断注入新的活力。

法新社记者：印度防长称，意图威胁印度领土完整的势力需小心印度购自法国的战斗机。观察人士认为这暗含针对中国的意味。你对此有何评论？

汪文斌：我们希望印方有关人士的言论能够有利于地区的和平与稳定。

香港中评社记者：美国前资深外交官傅立民近日在接受采访时称，美国务卿蓬佩奥日前的涉华演讲完全是对历史和现实的歪曲。美国对华接触政策总体上很成功，维持了和平。蓬佩奥的演讲实际上是一场国内政治演说而非外交政策演讲，蓬佩奥本人未来也有竞选总统的野心。中方对此有何评论？

汪文斌：我们注意到，连日来美国前政要、专家、媒体都对蓬佩奥讲话提出广泛质疑和批评。这说明，试图否定中美关系进展、挑起意识形态对立不得人心。

过去近半个世纪以来，中美各领域交流合作不断拓展深化，给两国人民带来了实实在在的利益，世界人民也从中受益良多。这是任何人都无法抹杀的。

中美关系攸关两国人民福祉和世界和平稳定，不应该成为个别人、个别政治势力为一己私利而操弄的工具。

法新社记者：美国政府将完成针对TikTok的国家安全审查。中方对审查结果有何期待？

汪文斌：中国政府一贯要求中国企业在依法合规的基础上开展对外经济合作。美方在拿不出任何证据的情况下对中国企业做“有罪推定”并发出威胁，暴露了美方所谓维护公平、自由的虚伪性，违反了世贸组织开放、透明、非歧视原则，不利于美国民众和企业利益。

近期一些国家政府和媒体表示，不应在社交媒体领域搞“双重标准”，中国的有关互联网软件顺应了公众和市场需求，为各方提供了多样化选择，有利于各国社交媒体市场的健康发展。

我们呼吁美方一些人认真倾听国际社会的声音，为包括中国企业在内的各市场主体在美经营提供开放、公平、公正和非歧视的环境，停止将经贸问题政治化。这事关美国形象和信誉。

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