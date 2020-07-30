新华社华盛顿7月29日电（国际观察）从德国部分撤军凸显美与盟友裂痕加深

新华社记者刘品然

美国29日宣布，计划从德国撤出近1.2万名美军并对其进行重新部署，并将位于德国的美国欧洲司令部迁至比利时，同在德国的美国非洲司令部未来也将迁至别处。

自特朗普政府执政以来，美国频频在军费分摊比例问题上施压盟友，普遍引发盟友不满。近段时间以来，特朗普政府宣布一连串撤军计划或想法，包括大幅减员驻德美军、考虑削减驻韩美军人数等，这些举动在美国国内外均饱受非议。

分析人士指出，单方面撤军和重新部署的举动是特朗普政府“美国优先”与单边主义行为的又一表现，凸显美国同欧洲及亚太一些盟友间的关系裂痕日益拉大。同时，在美国大选日益临近的背景下，特朗普政府此举也有明显兑现选举承诺的考量，而牺牲的则是对盟友的承诺。

矛盾凸显

上月，美国总统特朗普以德国“拖欠军费”为由突然宣布将把驻德美军人数减至2.5万人，事先没有告知德国，也令北约伙伴感到意外。

仅过了一个多月，美国具体撤军计划就已出炉。根据计划，驻德美军削减后将从目前的约3.6万人降至约2.4万人。计划撤出的部分美军将部署至比利时、意大利等欧洲其他国家，约6400人将回到美国。此外，美国欧洲司令部将从德国迁至比利时，同在德国的美国非洲司令部未来也将迁至别处。

美国国防部长埃斯珀29日在五角大楼记者会上表示，特朗普上月的撤军命令加快了美军军力调整计划成形的步伐。他说，此次在欧洲的重新部署计划将有助于“巩固北约能力、增强对俄罗斯的威慑”，该计划将于数周内开始实施，或将耗费数十亿美元。

不过，前五角大楼负责欧洲和北约事务的高级官员詹姆斯·汤森表示，这一切看起来像是一个战略，实际上是源于特朗普对德国的敌意。

特朗普政府执政以来，不断推行“美国优先”的单边主义政策，不惜对盟友大打经济牌、利益牌，美国与更加重视多边主义的欧洲大国，尤其是德国分歧日益明显。美德在北约作用、伊核协议、中导条约、经贸问题、“北溪-2”天然气管道项目以及如何对待国际组织等方面多有矛盾。

29日，特朗普在白宫再度指责德国不仅“拖欠北约军费”，还在贸易等问题上占美国便宜。

对于美国单方面撤军的举动，德国总理默克尔此前表示，欧洲需要为自身安全承担更多责任，并说：“如果美国现在自愿决定放弃这一角色，我们将不得不就此好好进行思考。”这番表态被认为是呼吁欧洲为美国全球领导地位终结做准备，美德矛盾凸显。

非议颇多

美国单方面削减驻德美军并重新部署驻欧军队引发美国国内外不少争议。

在美国前总统克林顿时期国家安全委员会负责欧洲事务的威廉·考特尼说，特朗普再次搅乱了北约同盟关系，这很可能削弱欧洲对美国安全支持的信任。

美国国会两党议员也纷纷发声批评。参议院外交关系委员会副主席、民主党籍参议员罗伯特·梅嫩德斯在一份声明中称，此举是对美国最紧密盟友的侮辱。共和党参议员米特·罗姆尼称此举是“严重错误”，从长远来看会损害美国利益。

慕尼黑安全会议主席沃尔夫冈·伊申格尔认为，美方此举将对美军全球和地区军事地位产生消极影响，而且将向俄罗斯发出错误信号。

此前，有消息说美国“可能把从德国撤出的部分美军部署至波兰”，已经引发俄罗斯方面的关注。俄外交部副部长格鲁什科6月底曾表示，俄罗斯与北约相互关系基本文件规定，北约有义务不再追加部署重要作战部队。必要时，俄罗斯将采取一切必要措施确保俄国防和安全方面的合法利益。

“选举时效”

美国此间分析人士认为，随着美国大选迫近，特朗普政府近期的一连串撤军计划和传言都有明显的“选举时效”，旨在兑现他让“盟友付账”“让美军士兵回家”“不做世界警察”等选举承诺。

美国《华尔街日报》7月中旬报道说，美军联合参谋部重新评估了驻韩美军军力结构，美国防部已向白宫提交了减少美在韩军事存在的政策选项，但美政府官员称美方尚未决定是否削减驻韩美军人数。

埃斯珀此后表示，并未下令要求减少驻韩美军，但美国各战区司令部的军力调整将继续进行。

驻韩美军大约有2.85万人。特朗普政府多次施压韩国，要求其大幅增加驻韩美军费用的分担份额，引发韩国不满。从1991年至今，美韩先后签署了10份驻韩美军防卫费分担协定，第10份协定已于2019年12月31日到期。由于分歧太大，双方迟迟未能达成第11份协定。

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