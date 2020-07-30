原标题：财经观察：亚投行助力全球多边经贸合作

新华社北京7月30日电 财经观察：亚投行助力全球多边经贸合作

新华社记者许苏培

亚洲基础设施投资银行第五届理事会年会29日闭幕。成立4年多来，亚投行已经为24个成员提供了87个、总额近200亿美元的基础设施项目投资。通过促进互联互通和民生改善、不断补齐区域基建短板、提高全球资源配置效率，亚投行为全球多边经贸合作做出了实实在在的贡献。

帕德玛巴瑞村是孟加拉国达卡专区的一个偏远村庄。2018年，这里安上了电表，结束了自孟加拉国1971年独立后一直没有电力接入的历史，村民的生活因电力接入而发生深刻变化。

小小村庄的这一变化离不开亚投行首批项目贷款的支持。2016年，亚投行董事会批准为孟加拉国配电系统升级改造项目提供1.65亿美元贷款，项目惠及孟加拉国1250万农村人口，帕德玛巴瑞村是众多被“点亮”的村庄之一。

基础设施互联互通是助推各国共同发展的重要物质基础，亚投行投资的项目覆盖能源、电信、交通、城市发展等多个领域。除主要面向亚洲外，亚投行在欧洲、非洲以及拉丁美洲等地也开展了重要项目，为促进全球多边经贸合作提供不竭动力。

坚持共商共建共享原则，坚持国际性、规范性、高标准，为亚投行赢得了更多信任票。亚投行的成员数量已由开业时的57个增至103个，是其得到国际社会广泛认可的最直接证明。

“目前有众多国家参加亚投行，其原因在于亚投行为全球提供融资新选择，是与其他国家开展经贸合作的新平台，是与其他机构互补的新平台。”俄罗斯智库瓦尔代国际辩论俱乐部项目主任雅罗斯拉夫·利索沃利克说。

日本国际货币研究所高级研究员梅原直树表示，新冠疫情发生以来，亚投行与其他国际机构联合起来，致力于公共卫生基础设施的支援和相关财政支援。

今年4月初，亚投行宣布推出新冠肺炎危机恢复基金，基金规模目前已扩大至130亿美元，先后向中国、巴基斯坦、印度、印尼、菲律宾、格鲁吉亚、孟加拉国等成员提供了融资。

“亚投行发挥了多边和区域开发银行在协调应对全球重大危机时的重要作用，让世界看到多边主义和团结合作才是国际主流，也是人类最终战胜疫情的唯一选择。”德国杜伊斯堡-埃森大学东亚研究院教授李远说，亚投行危机恢复基金重点支持区域内中低收入国家可能被疫情打断的发展计划，对帮助这些国家走出疫情带来的经济危机意义重大。

巴西瓦加斯基金会大学圣保罗工商管理学院教授利贾·毛拉·科斯塔表示，新冠疫情让许多国家意识到，对卫生基础设施的投资是亟需的。亚投行设立专门机制为受疫情影响的成员提供帮助，从而支持它们实现经济可持续发展。

为推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展，开业以来，亚投行与世界银行、亚洲开发银行等多边开发银行保持良好合作，约53%的项目为联合融资。

“开发银行中的佼佼者彼此协调共同行动，可为全球经济复苏提供重要动力，而亚投行就属于其中非常重要的一员。”利索沃利克说。

亚投行行长金立群表示，面向未来，亚投行将聚焦共同发展、勇于开拓创新、创造最佳实践、坚持开放包容，成为促进成员共同发展、推动构建人类命运共同体的新平台。

对此，韩国成均馆大学中国大学院金融学教授安玉花表示，发展中国家人口众多、急需发展经济，同时还面临第四次产业革命的新技术冲击，因此需要亚投行这样的国际组织发挥至关重要的作用、帮助发展中国家贫困人口摆脱贫困、发展经济，减少疫情带来的经济困难，缩小全球发展差距。（参与记者：刘春涛、朱晟、李奥、陆睿、刘春燕、宫若涵）

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