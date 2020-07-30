原标题：综述：多国专家再驳“新冠病毒实验室起源论”

新华社北京7月30日电 综述：多国专家再驳“新冠病毒实验室起源论”

新华社记者

新冠疫情在全球继续蔓延。近来，一些美国官员又在散布“新冠病毒起源于武汉实验室”的谰言，为自身抗疫不力“甩锅”。多国专家驳斥了这一说法。

美国约翰斯·霍普金斯大学健康安全中心主任汤姆·英格尔斯比日前对媒体说：“我的判断仍然是，新冠病毒符合自然起源。”

一个国际团队28日在英国期刊《自然·微生物学》发表报告说，新冠病毒可能在40至70年前从与之关系最紧密的蝙蝠病毒中分化出来，这意味着产生新冠病毒的病毒谱系可能已在蝙蝠中传播几十年了。研究人员认为，新冠病毒分化时间长，表明可能存在未取样、具有潜在传染力的蝙蝠病毒谱系。同时，蝙蝠病毒谱系中病毒重组的现有多样性和动态过程，证明了要事先鉴定出有可能引发重大人类疫情暴发的病毒相当困难。

美国斯克里普斯研究所病毒学专家克里斯蒂安·安德森等曾在《自然·医学》上发表关于新冠病毒起源的论文称，通过基因组数据的比较分析可以推断出新冠病毒的起源。“我们的分析清楚地表明，新冠病毒不是实验室构建的病毒，也不是故意操纵的病毒。”

美国弗雷德·哈钦森癌症研究中心计算生物学专家特雷弗·贝德福德日前也在媒体上表达了他的看法。他认为，从没看到以某种方式嵌入或缺失的基因材料。这些细微的突变差异，正是自然演化的过程。

美国哥伦比亚大学传染与免疫中心主任伊恩·利普金近期也表示，看不出有任何证据支持新冠病毒是有意或无意从实验室“泄漏”这种说法。“不能仅口头宣称谁因意外泄漏病毒而有罪，必须要有证据。”

瑞士病毒学和免疫学研究所专家克里斯蒂安·格里奥日前在接受总部位于法国里昂的欧洲新闻电视台采访时也表示，“并没有确凿的证据可以证明新冠病毒是在实验室内产生的”。

英国伦敦大学卫生和热带医学院医学微生物学教授布伦丹·雷恩5月曾指出，“人类历史就是一部大流行病发展史，事实上我们每年也在经历各种病毒和细菌传播”。他说：“大流行病发生是自然产生的，没必要为此去编造阴谋论。”

针对有关新冠病毒起源的阴谋论，总部设在纽约的非营利性研究机构生态健康联盟主席、英国疾病生态学专家彼得·达萨克6月在英国《卫报》发表评论文章警告：“阴谋论会让人们丧失逻辑和理性判断。”

他强调，“分析新冠病毒的起源依然对我们至关重要”，因为“这样的全球大流行疫情不会是只发生一次的悲剧，忽略全球科学界关于病毒如何起源以及为何出现的判断，我们将会因此付出更大代价”。（执笔记者：罗国芳；参与记者：谭晶晶、于佳欣、张家伟、陈晨）

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