聚焦“新文创” 寻找科技与人文共生的最佳方式

——国际哲学与人文科学理事会与腾讯达成战略合作

7月29日，联合国教科文组织（UNESCO）下属学术机构“国际哲学与人文科学理事会”（以下简称CIPSH）与腾讯在线签订了战略合作备忘录，共同推动科技与人文的融合，助力全球数字文化产业及相关学术研究。

“国际哲学与人文科学理事会”（CIPSH）于1949年1月18日在比利时布鲁塞尔成立，与国际社会科学理事会（ISSC）和国际科学理事会（ICSU）一道成为联合国教科文组织在科学领域推动成立的三大国际学术机构。自成立以来，CIPSH一直致力于推动人文学术的发展，是全球顶级人文学术组织。

腾讯集团副总裁、阅文集团首席执行官、腾讯影业首席执行官程武（右下）与CIPSH主席、中国社会科学院学部委员朝戈金（左下）和CIPSH秘书长欧乐艺（右上），共同出席通过腾讯会议举行的线上签约仪式。

发布会上，CIPSH秘书长欧乐艺（Luiz Oosterbeek）在发言说中说道，“人类正在经历一场深刻的文化和文明变革，这种变革将保护和加强多样性与认识到人类作为同一物种和社群享有共同未来命运的统一性结合起来，人文主义价值观是变革的基础。根据《世界人文报告》（World Humanities Report）正在进行的评估，社会各部门需要将价值观和宗旨作为所有技术解决方案的核心。在这一背景之下，我们尤其欢迎与腾讯达成的协议。新冠疫情不仅让人们看到了数字技术的重要性，也让人们意识到数字技术需要具有人文维度的类比衔接，才能让人类的变革行为得到充分的体现。此次与腾讯的新文创课题合作，构建于CIPSH在全球人文历史、人文学科、艺术与社会以及CIPSH教席等项目的基础上，必将做出令人瞩目的贡献。”

腾讯集团副总裁程武出席了大会，代表腾讯在开幕式上致辞。他表示，与CIPSH的合作，是腾讯和国际顶尖学术机构合作交流的进一步深化。新冠疫情给人类带来前所未有的挑战，科技必须充分发挥人文的力量，让优秀的文化作品为人们抚平焦虑，为生活带来希望。“优秀文化IP有着超越时代、年龄、地域界限的生命力，关键在于如何创新性地发挥科技的力量，腾讯希望与CIPSH共同寻找科技与人文共生的最佳方式。”

据悉，CIPSH将组建由数字人文、文化领域的知名国际学者为带头人的课题组，开展对“新文创”的课题研究，以腾讯数字文化业务为主要案例，结合全球其他相关案例，研究数字文化生产的中国经验，探索其对全球数字文化产业升级和创新的贡献和价值。

CIPSH与腾讯将致力于通过更广泛的主体连接，共同推动以文化价值和产业价值的相互赋能。通过游戏、动漫、网络文学、影视、电竞等数字文化形式对传统文化进行传承、探索和创新，共同构建起开放、协作、创新的新文创生态，用现代科技连接人文知识和文化创意，激发年轻人对全球优秀传统文化的热爱。未来，双方还将开展一系列战略合作行动来支持哲学与人文科学的相关学术研究。（丛芳瑶）

(责编：张信凤、燕勐)