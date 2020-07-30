“亚投行是多边主义践行者”（环球热点）

耸立于北京奥林匹克塔附近的亚投行总部大楼。

本报记者 贺 勇摄

7月28日，亚洲基础设施投资银行第五届理事会年会视频会议举行。中国国家主席习近平在开幕式致辞中指出，解决经济全球化进程中出现的矛盾，各国应该努力形成更加包容的全球治理、更加有效的多边机制、更加积极的区域合作。亚投行应该成为促进成员共同发展、推动构建人类命运共同体的新平台。

当前，全球新冠肺炎疫情依旧严峻复杂，国际经济形势面临更多不稳定不确定因素。亚投行主动参与应对全球疫情危机，推动基础设施建设和互联互通，倡导多边主义和开放包容理念，得到了国际社会的充分认可。

朋友圈越来越大

成员数由57个增至102个，成为仅次于世界银行的全球第二大多边开发机构；共批准80多个项目，遍及24个经济体；为成员提供近200亿美元的基础设施投资，涵盖能源、交通、金融、水资源、城建等五大领域……自2015年末成立以来，亚投行的朋友圈越来越大，取得了累累硕果。

亚投行由中国倡导建立，重点支持基础设施建设，其宗旨是促进亚洲区域的建设互联互通化和经济一体化进程。受新冠肺炎疫情影响，原定在北京举行的第五届理事会年会改为线上视频会议。围绕“互联互通、面向未来”这一主题，各成员国就共同开拓市场、建设绿色经济、缩小数字鸿沟和应对未来挑战等议题进行深入探讨。

中国现代国际关系研究院研究员陈凤英在接受本报记者采访时指出，作为一家国际多边开发银行，亚投行的发展历程体现出以下几个特点：一是具有全球性。成员覆盖各个大洲，既有发展中国家，又有发达国家。二是互动性强。亚投行与世界银行及各大区域性银行签署了合作协议，保持长期互动合作。三是执行标准高。精简、廉洁、绿色是亚投行的三大核心理念。标普、穆迪和惠誉三大国际知名评级机构近年来均给予亚投行3A评级。四是具备杠杆效应。亚投行通过低息贷款形式建立约束机制，进而撬动民间或私人资本对项目的投资。

“从人的发展角度来看，我们带来了什么改变？”在亚投行副行长丹尼·亚历山大看来，评价亚投行项目的关键，就是提高了人民生活水平，促进了经济增长，提升了发展能力。

世界银行前行长佐利克认为，亚投行在治理、透明度、国际标准和合作等方面树立了典范。英国伦敦政治经济学院全球事务研究所主任埃里克·伯格洛夫高度评价亚投行优化治理结构的努力，认为亚投行的建立是对国际金融体系改革不足的回应和调整，顺应发展中国家急需基础设施建设投资的迫切需求。

为全球战疫助力

今年4月初，为帮助基础设施薄弱的国家提升应对公共卫生危机的能力，亚投行宣布推出50亿美元危机恢复基金应对疫情冲击。该基金可为紧急公共卫生需求提供资金支持，如投资紧急卫生基础设施项目，对受到疫情影响的基础设施项目、制造业等其他生产性领域提供融资等。为满足成员需求，基金规模已提升至130亿美元。目前，亚投行已批准向越南、格鲁吉亚、巴基斯坦、土耳其、哈萨克斯坦等12个国家提供应对疫情相关贷款，总贷款额近56亿美元。

“亚投行这一举措也是响应二十国集团领导人应对新冠肺炎特别峰会达成的共识，积极参与应对全球疫情的国际协调行动。这也是亚投行首次支持应对重大突发公共卫生事件。”亚投行行长金立群表示，亚投行将努力扩大在公共卫生、医疗保健以及信息和通信技术领域的基础设施投资，以更好地帮助受疫情影响严重的成员增强公共卫生危机抵御能力。

俄罗斯卫星通讯社在相关报道中指出，亚投行的贷款项目旨在加强对易感人群的保护，同时帮助小微企业应对经济下行的不利局面。巴基斯坦《商业记录报》称，亚投行批准的一笔5亿美元贷款，将致力于完善巴基斯坦的医疗卫生体系，帮助巴抗击疫情。

“面对全球疫情危机这一特殊形势，亚投行推出特殊基金，简化程序和流程，能够快速灵活响应成员抗疫及恢复经济的新需求。”陈凤英指出，为亚洲基础设施建设提供融资支持是亚投行的主业。同时，亚投行与时俱进，注重转型，不断增加新的议题，如疫情下的数字经济、公共卫生等领域。

实现全球化发展

从空中俯瞰，坐落在北京奥林匹克中心区的亚投行总部大楼呈现出“中国结”造型，取“联结世界”之意。正如彭博社的文章所说：“亚投行已是全球多边体系的关键部分。”

当前，全球各国都面临着抗击疫情和复苏经济的双重挑战，各国融资需求进一步增强，亚投行将承载国际社会的更多期待。

“国际社会应统筹资源，合力共同应对当前全球疫情危机的冲击。亚投行将全力作出自己的贡献。”金立群表示，亚投行将与其他国际发展机构紧密合作，对成员和客户的融资需求作出快速回应。

法国尼斯欧洲研究所学者乔治·佐戈普鲁斯认为，亚投行标志着全球经济治理体系改革进程步入一个新阶段，“亚投行倡导加强多边合作，为构建人类命运共同体提供了强有力支撑”。

阿曼《祖国报》社长马哈尔·哈吉认为，亚投行是多边主义的践行者、经济发展的助推器，其创立和运行符合时代发展要求，顺应经济运行大势，将为构建人类命运共同体提供有力支持，也为实现各国共同发展、共同繁荣发挥重大作用。

“中国倡导，立足亚洲，走向世界，这是亚投行的鲜明特色。”陈凤英指出，亚投行已经走出了一条全球化发展道路。在后疫情时代，亚投行应成为全球化的典范，为推动世界经济复苏和可持续发展提供多边平台。

(责编：张信凤、燕勐)