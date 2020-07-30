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越南首都河内等地再现本土新冠确诊病例

2020年07月30日08:14  来源：新华网
 
原标题：越南首都河内等地再现本土新冠确诊病例

（国际疫情）（1）越南首都河内等地再现本土新冠确诊病例

　　7月29日，在越南首都河内，警察封锁一名新冠确诊患者工作过的比萨店。 新华社/越通社

　　新华社河内7月29日电（记者王迪 陶军）据越南卫生部29日消息，越南当天新增12例本土新冠确诊病例，首都河内、南部胡志明市等地100多天来再次出现本土病例。

　　越南卫生部说，河内市29日新增确诊病例为一名23岁男性越南公民，该男子7月中旬曾前往中部岘港市旅游，23日出现发烧等症状，28日就医后被确诊。胡志明市新增确诊病例为一名57岁男性美国公民和一名46岁女性越南公民，其中男性患者6月下旬出现发烧等症状后曾在岘港市治疗，后于7月20日转院至胡志明市接受治疗，女性患者为其陪护人员。

（国际疫情）（2）越南首都河内等地再现本土新冠确诊病例

　　7月29日，在越南首都河内，一名新冠确诊患者居住的街道被封锁以便消毒。 新华社/越通社

　　岘港市29日新增8例确诊病例。他们均为越南公民，是岘港几家医院的患者及陪护人员。此外，越南西原地区多乐省一名21岁女性越南公民当天也被确诊，该患者此前曾在岘港一家医院实习。

　　越南卫生部25日宣布岘港市一名57岁男性越南公民确诊感染新冠病毒，这是越南100天以来首次新增本土确诊病例。此后岘港市连续报告20余例确诊病例，多与当地医院有关。越南中部广义省、广南省等地近日也出现与岘港相关确诊病例。

（国际疫情）（3）越南首都河内等地再现本土新冠确诊病例

　　7月29日，在越南首都河内，一名新冠确诊患者居住的街道被封锁以便消毒。 新华社/越通社

　　据越通社报道，越南政府总理阮春福29日在疫情防控会议上表示，本次疫情已在社区传播多日且未找到传染源，情况复杂且发展迅速。他要求有关方面提高警惕，强化责任担当。

　　根据阮春福此前指示，岘港市自28日起在全市范围内实行社会隔离。越南交通运输部决定自28日零时起限制岘港市人员流动，暂停抵离岘港的境内客运航班、客运列车、水路客运航线以及省际和市内固定客运线路等。

　　越南卫生部数据显示，截至29日23时，越南累计确诊病例450例，其中治愈病例369例，无死亡病例。

（国际疫情）（4）越南首都河内等地再现本土新冠确诊病例

　　7月29日，在越南首都河内，医务人员为一名与新冠疑似病例有过接触的居民提取检测样本。 新华社/越通社

（国际疫情）（5）越南首都河内等地再现本土新冠确诊病例

　　7月29日，在越南首都河内，医务人员对一名新冠疑似病例居住的街道进行消毒。 新华社/越通社

（国际疫情）（6）越南首都河内等地再现本土新冠确诊病例

　　7月29日，在越南首都河内，医务人员对一名新冠疑似病例居住的街道进行消毒。 新华社/越通社

(责编：张信凤、燕勐)
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