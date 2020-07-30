原标题：美国计划撤出并重新部署近1.2万名驻德美军

新华社华盛顿7月29日电（记者刘品然）美国国防部长埃斯珀29日表示，美国计划从德国撤出近1.2万名美军并对其进行重新部署，驻德美军将从目前的约3.6万人削减至约2.4万人。

埃斯珀当天在五角大楼记者会上说，在计划撤出的美军中，近5600人将部署至比利时、意大利和英国等欧洲其他国家；约6400人将回到美国，其中部分作战单位将在黑海地区展开不间断的轮换部署。他还提到美国未来在波兰和波罗的海国家驻军的计划。

埃斯珀表示，此次美军在欧洲的重新部署计划将有助于提升北约能力、增强对俄罗斯的威慑，该计划将于数周内开始实施，或将耗费数十亿美元。

美国欧洲司令部司令托德·沃尔特斯在记者会上说，美国欧洲司令部将从德国迁至比利时，同在德国的美国非洲司令部未来也将迁至别处。

美国总统特朗普当天在白宫再度指责德国不仅“拖欠北约军费”，还在贸易等问题上“占美国便宜”，表示美国没有必要在德国驻军。

特朗普上月以德国“拖欠军费”为由宣布将把驻德美军人数减至2.5万人。德国总理默克尔就此接受采访时表示，美国如果不愿承担全球性大国责任，欧洲需重估欧美关系。

特朗普就任美国总统后，美德关系受到冲击，两国在军费分担、“北溪-2”天然气管道项目和伊核问题上有不小分歧。

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