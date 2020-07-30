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拜登称8月初公布竞选搭档

2020年07月30日08:12  来源：新华网
 
原标题：拜登称8月初公布竞选搭档

　　锁定美国民主党总统候选人提名的前副总统乔·拜登28日宣布，将在数天内公布副总统候选人，一起备战11月总统选举。

　　“我将在8月第一周作出选择，”拜登在特拉华州威尔明顿告诉媒体记者，“选好时会告诉大家。”回答疫情期间是否会同选定的副手见面时，年过七旬的拜登说：“看看吧。”

　　拜登今年早些时候在一场民主党党内预选辩论中承诺，竞选搭档会是一名女性。美国黑人男子乔治·弗洛伊德5月遭遇白人警察暴力执法身亡，引发全美多地掀起反种族主义活动，多方呼吁拜登选择黑人女性作为竞选搭档。

　　路透社报道，加利福尼亚州非洲裔联邦参议员卡玛拉·哈里斯是满足条件的热门人选。现年55岁的哈里斯当过检察官，先前是拜登党内竞选对手，在民主党预选辩论阶段曾攻击拜登，但退选后为后者“背书”。

　　美联社摄像师拍到拜登28日面对媒体时的笔记，最上方潦草写着哈里斯的名字，附注5个谈话要点：“不要怀恨在心”“曾与我和吉尔（拜登妻子）一同竞选”“有天赋”“竞选的极大助力”“对她非常尊重”。

　　美国《政治报》一度报道“拜登在保密数月后……8月1日选择哈里斯为竞选搭档”，后撤下稿件。这家媒体的营销和传播副总裁布拉德·戴斯普林稍后向福克斯新闻频道证实稿件系误发。

　　综合多家媒体推断，拜登竞选搭档的可能人选还包括白宫前国家安全事务助理苏珊·赖斯、马萨诸塞州联邦参议员伊丽莎白·沃伦等大约9名政界女性。（陈丹）【新华社微特稿】

(责编：张信凤、燕勐)
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