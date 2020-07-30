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韩国拨款500多亿韩元资助32家防务企业

2020年07月30日08:12  来源：新华网
 
原标题：韩国拨款500多亿韩元资助32家防务企业

　　韩国国防采办计划管理局28日说，韩国政府将拨款507亿韩元（约合3亿元人民币）用于资助32家防务企业，以促进本国军工产业发展。

　　韩联社援引这一政府部门的声明报道，这一资助计划涵盖三类企业。第一类是研制武器零部件的11家中小型企业，将在今后5年间获得合计300亿韩元（1.8亿元人民币）的政府资助。第二类是有意进军海外市场的8家企业，将在今后3年间获得合计141亿韩元（8233万元人民币）的政府资助。第三类是正谋求进入军工产业的13家中小型企业，将获得合计65亿韩元（3795万元人民币）的政府资助。

　　韩国国防采办计划管理局说：“我们会继续增加拨款预算，以帮助本国中小型（防务）企业在经济困境中稳步增长。”

　　韩国国防部长官郑景斗上月15日说，韩国政府寻求今后更多采购国产武器，而非从海外进口，以帮助本国防务企业挺过新冠疫情带来的冲击。

　　一些国际武器展等实体展会受疫情影响取消，韩国武器出口的相关谈判不得不延迟举行。一名韩国官员5月向韩联社证实：“由于国内外环境变化，韩国一些中小型防务企业的产品出口遭遇困难。”

　　韩国军购部门随后表示，将帮助本国防务企业开展网上公关和营销活动，向海外客户推介韩国武器等产品，积极促进韩国武器出口。（杨舒怡）【新华社微特稿】

(责编：张信凤、燕勐)
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