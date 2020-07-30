原标题：英国为缩短入境隔离期考虑“巧妙检测”

英国媒体28日报道，英国政府考虑改进新冠病毒检测流程，正探寻多种“巧妙检测”方案，以缩短部分入境旅客14天的自我隔离期。

英国《卫报》报道，伦敦大学卫生和热带医学院一项数学建模研究显示，与既不隔离也不检测相比，让来自高风险地区旅客先自我隔离8天、第7天时接受新冠病毒检测，按照24小时内反馈结果估算，可把携带病毒进入社区的人数降低94%。

照此检测方法，入境隔离期可从目前的14天几乎减半。研究模拟入境旅客自我隔离至少5天情境，显示这样做对遏制病毒传播“高度有效”。如果在第5天检测隔离者，让结果呈阴性人士次日结束隔离，也能把病毒传播风险减少88%。

研究由英国紧急情况科学咨询小组成员约翰·埃德蒙兹领衔，尚未经过同行评议。

英国《泰晤士报》报道，另一种方案正由主营医疗救助的家族企业柯林森集团与英格兰公共卫生局磋商，打算为伦敦希思罗机场的到港旅客提供咽拭子检测。旅客随后需上报自我隔离两周的地点，并在入境后4到5天时再次接受检测，以防无症状感染者“漏网”。检测结果7小时内可得出，这同样可缩短隔离期。

一名政府消息人士说，暂无法判定哪种方案更优。

英国雷丁大学病毒学教授伊恩·琼斯还向《卫报》介绍一种“间隔检测”方案，即隔离期间每隔1天检测1次，连续3次结果呈阴性者可结束隔离。入境旅客第1天即接受检测，第3天和第5天再接受检测后，也有望7天内结束隔离。

英国政府25日突然收紧对自西班牙入境人士的防疫措施，要求这些人必须隔离14天，致旅游业和度假者陷入混乱。

首相鲍里斯·约翰逊28日确认，政府正探寻缓解这一隔离政策冲击的方法，将尽力确保科学“为帮助旅客和度假者发挥作用”。（海洋）（新华社专特稿）

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