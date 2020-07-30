原标题：澳林火“烧惨”30亿只动物

一份报告28日说，去年9月以来肆虐澳大利亚的大规模林火造成近30亿只动物死亡、受伤或无家可归，规模大大超乎人们先前估算。

报告说，受林火影响的动物包括1.43亿只哺乳动物、24.6亿只爬行动物、1.8亿只禽类动物和5100万只蛙类动物，其中不乏珍稀动物和濒危物种，例如“国宝”袋鼠和考拉。

悉尼大学首席研究员莉莉·范·伊登说，最新研究首次覆盖澳大利亚这轮林火的全部过火区域。

报告没有直接说明多少动物死亡、多少动物受伤。根据今年1月发布的另一项研究，仅是在灾情最严重的新南威尔士州和维多利亚州，就有大约10亿只动物被烧死。

研究员克里斯·迪克曼说，一些动物哪怕从火灾中逃生，但是面临栖息地彻底焚毁、无处觅食以及缺乏躲避天敌的藏身之处等问题，能够存活下来的几率“微乎其微”。

今年早些时候发布的一份政府报告显示，不只是备受瞩目的考拉，还有大约100种本土动植物因林火焚毁超过半数的栖息地或生长地，今后生存前景堪忧。

在世界自然基金会澳大利亚负责人德莫特·奥戈尔曼看来，这是“近代史上最严重的野生动物灾难之一”。

澳大利亚这轮林火从去年9月开始肆虐，直至今年2月最终扑灭，过火面积超过11.5万平方公里，30多人死亡，数以千计房屋焚毁。

最新研究是受世界自然基金会委托，悉尼大学、新南威尔士大学、纽卡斯尔大学、查尔斯·斯特尔特大学和国际鸟类联盟澳大利亚分部共同进行，本月28日发布的是初步报告，预期下月发布最终报告。

不过，研究人员对初步报告里提到的30亿只动物受影响这一数据相当有信心，表示最终报告不会对此作出改动。（刘江）（新华社专特稿）

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