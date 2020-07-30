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美国新冠死亡病例超15万

郑琪

2020年07月30日07:50  来源：人民日报客户端
 

据美国约翰斯·霍普金斯大学疫情实时监测系统显示，截至美东时间7月29日下午5时38分，美国共有新冠病毒感染病例4401599例，其中包括死亡病例150090例，占全球新冠死亡人数的1/5以上。与该系统7月28日下午5时35分的数据相比，美国新冠感染病例增加了60398例，死亡病例增加了1038例。

根据地方州公共卫生部的数据，29日，加利福尼亚州报告了197例新冠感染死亡病例，超过了该州上周创下的159例日增死亡病例的最高记录。佛罗里达州当天报告了216例死亡病例，连续第二天创下了该州日增死亡病例数最高记录。

据《纽约时报》整理的数据，7月27日，美国7天内的日均新增死亡病例数再次升至1000以上，这是自6月2日以来的首次。截至7月28日的7天中，美国平均每天新增新冠病毒感染病例65218例，每天平均新增死亡病例1106例。

美国有线电视网梳理发现，美国于今年2月29日报告了首例新冠感染死亡病例，54天后的4月23日，死亡人数达到5万人；34天后的5月27日，美国新冠感染死亡人数超10万；63天后的7月29日，死亡人数突破15万。

美国医学院协会29日发表声明警告称，如果不采取果断、协调一致的行动，美国的新冠死亡人数可能会飙升到“数十万”。哈佛大学全球健康研究所主任阿希什·贾哈表示：“我认为，作为一个国家，我们没有能够控制住问题，没有优先考虑防止出现这些死亡，这种现实更令人愤怒。”

(责编：牛镛)
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