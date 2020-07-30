距离埃及明亚省约70公里的茫茫大漠中，30多米高的钻塔巍然屹立，作业深度达上千米的钻机隆隆作响，清澈的地下水在水泵的驱动下从水管里喷涌而出。

司钻阿米尔戴着口罩与护目镜正在钻台区上，与同事们一起紧张作业。司钻控制台宛如简易飞机仪表盘，各色指示灯不时闪烁。阿米尔双眼紧盯着指重表及游车，有条不紊地操作各种旋钮、开关和手柄。

这是中国中曼石油埃及公司（中曼石油）的作业场景。他们将钻探300口水井，用于灌溉500多平方公里种满甜菜的土地。这些甜菜专供建在明亚郊区的一家糖厂。3月中旬以来，中曼石油启动应急管理模式，在保障员工健康安全的同时，按计划推进项目。

目前现场有近150名属地员工，吃住均在现场。每天上班前，所有人进行体温检测，检查口罩、护目镜佩戴情况，整个过程拍摄视频上传公司。为降低工作场所以外的感染风险，属地员工由每2周倒班一次，改为每4周倒班一次，由公司统一安排防疫合格的大巴点对点接送。中曼石油埃及公司总经理李伟说，虽然水井工地深处沙漠，相对封闭，但防疫工作不可有丝毫差错。

“地下水的开发有力促进了种植农业的发展，创造了上千个就业岗位。”项目分包商贾马尔认为，中国企业为他们带来了“决定性的改变”。明亚省省长奥萨马·卡表示，埃及可耕地面积只占国土总面积的约3.7%，水利灌溉一直是攸关国计民生的关键问题，沙漠打水井的成功为埃及持续推进“百万费丹”土地开垦计划提供了保障，将更多荒漠变成良田。

（本报开罗7月29日电）

《 人民日报 》（ 2020年07月30日 17 版）

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